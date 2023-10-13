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Лекарственные препараты для лечения глаукомы

Лекарственные препараты

Некоторые побочные эффекты

Комментарии

Простагландино-подобные соединения

Биматопрост

Латанопрост

Тафлупрост

Травопрост

Гиперпигментация глаз и кожи

Удлинение и утолщение ресниц

Боль в мышцах, суставах и спине

сыпь;

Возможно усугубление воспаления передней части глаза (увеита).

Как они работают: Улучшение оттока водянистой влаги

Назначают в виде: глазные капли;

Другие комментарии: Эти капли вызывают несколько серьезных побочных эффектов, оказывающих влияние на весь организм.

Бета-блокаторы

Тимолол

Бетаксолол

Картеолол

Левобетаксалол

Левобунолол

Метипранолол

Одышка у лиц с астмой или другими заболеваниями легких, сопровождающимися появлением хрипов

снижение частоты сердечных сокращений;

бессонница;

Утомляемость

Депрессия

спутанность сознания;

половую дисфункцию.

См. таблицу Гипотензивные препараты

Как они работают: Снижение выработки водянистой влаги

Назначают в виде: глазные капли;

Другие комментарии: Эти капли не оказывают влияния на размер зрачка.

У лиц с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов могут развиться более тяжелые побочные эффекты.

Некоторые побочные эффекты могут развиваться медленно и могут быть ошибочно отнесены к возрастным изменениям или другим реакциям организма.

Холинергические препараты*

Карбахол

Пилокарпин

Повышенное потоотделение

Головная боль

Непроизвольные колебательные движения

тремор.

Чрезмерное слюноотделение

Диарея, брюшные колики, тошнота

Как они работают: Сужают зрачок (миоз) и увеличивают отток водянистой влаги

Назначают в виде: глазные капли;

Другие комментарии: Эти капли не столь эффективны, как бета-блокаторы.

Людям с более темными зрачками могут понадобиться капли с более высокой концентрацией активного препарата.

Такие лекарственные препараты затрудняют процесс адаптации глаз к темноте.

Ингибиторы холинэстеразы*

Эхотиофат

Такие же, что у холиномиметиков, но возникают с большей вероятностью

Как они работают: Сужают зрачок (миоз) и увеличивают отток водянистой влаги

Назначают в виде: глазные капли;

Другие комментарии: Эти капли имеют очень длительное действие.

Они могут вызывать катаракту и отслоение сетчатки, и их нельзя использовать людям с закрытоугольной глаукомой.

Такие лекарственные препараты затрудняют процесс адаптации глаз к темноте.

Ингибитор Rho-киназы

Нетарсудил

Покраснение глаз

Поврежденные кровеносные сосуды в глазу

Отложения в роговице

Как они работают: Улучшение оттока водянистой влаги

Назначают в виде: глазные капли;

Альфа-адренергические агонисты

Апраклонидин

Бримонидин

Повышение артериального давления или частоты сердечных сокращений

Нарушение сердечного ритма

Могут вызвать чрезмерное расширение зрачка

Апраклонидин: Высокая частота аллергических реакций и снижение ответа при длительном применении, так что для достижения того же эффекта требуется повышение дозы (тахифилаксия)

Бримонидин: Может вызвать сухость во рту, имеет более низкую частоту развития аллергических реакций, чем другие лекарственные препараты, и может вызвать летальный исход у детей до 2 лет

Как они работают: Угнетение выработки водянистой влаги и улучшение ее оттока

Назначают в виде: глазные капли;

Ингибиторы карбоангидразы

Диакарб

Бринзоламид

Дорзоламид

Метазоламид

Диакарб и метазоламид:

Утомляемость

Изменение вкусовых ощущений

потеря аппетита;

Депрессия

камни в почках;

Нарушения водно-солевого (электролитного) баланса

Чувство онемения или покалывания

Повышенные или пониженные результаты анализов крови (патологические изменения клеточного состава крови)

потеря веса.

Тошнота

диарея;

Бринзоламид и дорзоламид:

Неприятный привкус во рту

сыпь;

Как они работают: Снижение выработки водянистой влаги

Назначают в виде: Для диакарба: Перорально и внутривенно

Для метазоламида: Перорально

Для бринзоламида и дорзоламида: глазные капли;

Осмотические диуретики

Глицерин

Маннитол

Повышают выработку мочи

Могут вызывать серьезные побочные эффекты у некоторых лиц (например, усугубление сердечной недостаточности или дисфункции головного мозга) путем изменения уровня солей (электролитов) в организме или могут привести к обезвоживанию

Как они работают: Увеличивают концентрацию солей в крови, которые выводят жидкость из глаза путем осмотического механизма

Назначают в виде: Для глицерина: Перорально

Для маннитола: Внутривенно

Другие комментарии: эти лекарственные препараты чаще всего используются для лечения острой закрытоугольной глаукомы.

* Эти лекарственные препараты используются редко.

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