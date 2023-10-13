Лекарственные препараты для лечения глаукомы
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Простагландино-подобные соединения
Биматопрост
Латанопрост
Тафлупрост
Травопрост
Гиперпигментация глаз и кожи
Удлинение и утолщение ресниц
Боль в мышцах, суставах и спине
сыпь;
Возможно усугубление воспаления передней части глаза (увеита).
Как они работают: Улучшение оттока водянистой влаги
Назначают в виде: глазные капли;
Другие комментарии: Эти капли вызывают несколько серьезных побочных эффектов, оказывающих влияние на весь организм.
Бета-блокаторы
Тимолол
Бетаксолол
Картеолол
Левобетаксалол
Левобунолол
Метипранолол
Одышка у лиц с астмой или другими заболеваниями легких, сопровождающимися появлением хрипов
снижение частоты сердечных сокращений;
бессонница;
Утомляемость
Депрессия
спутанность сознания;
половую дисфункцию.
См. таблицу Гипотензивные препараты
Как они работают: Снижение выработки водянистой влаги
Назначают в виде: глазные капли;
Другие комментарии: Эти капли не оказывают влияния на размер зрачка.
У лиц с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов могут развиться более тяжелые побочные эффекты.
Некоторые побочные эффекты могут развиваться медленно и могут быть ошибочно отнесены к возрастным изменениям или другим реакциям организма.
Холинергические препараты*
Карбахол
Пилокарпин
Повышенное потоотделение
Головная боль
Непроизвольные колебательные движения
тремор.
Чрезмерное слюноотделение
Диарея, брюшные колики, тошнота
Как они работают: Сужают зрачок (миоз) и увеличивают отток водянистой влаги
Назначают в виде: глазные капли;
Другие комментарии: Эти капли не столь эффективны, как бета-блокаторы.
Людям с более темными зрачками могут понадобиться капли с более высокой концентрацией активного препарата.
Такие лекарственные препараты затрудняют процесс адаптации глаз к темноте.
Ингибиторы холинэстеразы*
Эхотиофат
Такие же, что у холиномиметиков, но возникают с большей вероятностью
Как они работают: Сужают зрачок (миоз) и увеличивают отток водянистой влаги
Назначают в виде: глазные капли;
Другие комментарии: Эти капли имеют очень длительное действие.
Они могут вызывать катаракту и отслоение сетчатки, и их нельзя использовать людям с закрытоугольной глаукомой.
Такие лекарственные препараты затрудняют процесс адаптации глаз к темноте.
Ингибитор Rho-киназы
Нетарсудил
Покраснение глаз
Поврежденные кровеносные сосуды в глазу
Отложения в роговице
Как они работают: Улучшение оттока водянистой влаги
Назначают в виде: глазные капли;
Альфа-адренергические агонисты
Апраклонидин
Бримонидин
Повышение артериального давления или частоты сердечных сокращений
Нарушение сердечного ритма
Могут вызвать чрезмерное расширение зрачка
Апраклонидин: Высокая частота аллергических реакций и снижение ответа при длительном применении, так что для достижения того же эффекта требуется повышение дозы (тахифилаксия)
Бримонидин: Может вызвать сухость во рту, имеет более низкую частоту развития аллергических реакций, чем другие лекарственные препараты, и может вызвать летальный исход у детей до 2 лет
Как они работают: Угнетение выработки водянистой влаги и улучшение ее оттока
Назначают в виде: глазные капли;
Ингибиторы карбоангидразы
Диакарб
Бринзоламид
Дорзоламид
Метазоламид
Диакарб и метазоламид:
Утомляемость
Изменение вкусовых ощущений
потеря аппетита;
Депрессия
камни в почках;
Нарушения водно-солевого (электролитного) баланса
Чувство онемения или покалывания
Повышенные или пониженные результаты анализов крови (патологические изменения клеточного состава крови)
потеря веса.
Тошнота
диарея;
Бринзоламид и дорзоламид:
Неприятный привкус во рту
сыпь;
Как они работают: Снижение выработки водянистой влаги
Назначают в виде: Для диакарба: Перорально и внутривенно
Для метазоламида: Перорально
Для бринзоламида и дорзоламида: глазные капли;
Осмотические диуретики
Глицерин
Маннитол
Повышают выработку мочи
Могут вызывать серьезные побочные эффекты у некоторых лиц (например, усугубление сердечной недостаточности или дисфункции головного мозга) путем изменения уровня солей (электролитов) в организме или могут привести к обезвоживанию
Как они работают: Увеличивают концентрацию солей в крови, которые выводят жидкость из глаза путем осмотического механизма
Назначают в виде: Для глицерина: Перорально
Для маннитола: Внутривенно
Другие комментарии: эти лекарственные препараты чаще всего используются для лечения острой закрытоугольной глаукомы.
* Эти лекарственные препараты используются редко.