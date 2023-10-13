Лекарственные препараты для лечения гипертонических кризов у детей
Тип
Лекарственные препараты*
Некоторые побочные эффекты
Лабеталол
Может вызывать аномальное замедление частоты сердечных сокращений или свистящие хрипы
Никардипин
Может вызывать учащенное сердцебиение
Может повышать уровень циклоспорина или такролимуса в крови детей, принимающих эти препараты
Гидралазин †
Головная боль, учащенное сердцебиение
Натрия нитропруссид †
Может вызывать отравление цианидом при использовании в течение более 72 часов или при использовании у детей с почечной недостаточностью
Может повышать давление внутри черепа
Эсмолол †
Может вызывать тяжелое аномальное замедление частоты сердечных сокращений
* Перечисленные препараты вводятся в вену (внутривенно).
† Этот препарат применяется, если не могут быть использованы лабеталол или никардипин или они неэффективны.