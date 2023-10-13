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Лекарственные препараты для лечения гипертонических кризов у детей

Тип

Лекарственные препараты*

Некоторые побочные эффекты

Альфа-бета-блокатор

Лабеталол

Может вызывать аномальное замедление частоты сердечных сокращений или свистящие хрипы

Блокатор кальциевых каналов

Никардипин

Может вызывать учащенное сердцебиение

Может повышать уровень циклоспорина или такролимуса в крови детей, принимающих эти препараты

Вазодилататоры

Гидралазин †

Головная боль, учащенное сердцебиение

Вазодилататоры

Натрия нитропруссид †

Может вызывать отравление цианидом при использовании в течение более 72 часов или при использовании у детей с почечной недостаточностью

Может повышать давление внутри черепа

Бета-блокатор

Эсмолол †

Может вызывать тяжелое аномальное замедление частоты сердечных сокращений

* Перечисленные препараты вводятся в вену (внутривенно).

† Этот препарат применяется, если не могут быть использованы лабеталол или никардипин или они неэффективны.

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