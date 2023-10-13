Лекарственные взаимодействия зверобоя с некоторыми препаратами
Лекарственный препарат
Взаимодействие
Некоторые нейролептики (например клозапин):
зверобой может снижать эффективность нейролептиков.
Бензодиазепины
Зверобой может снижать эффективность этих лекарственных препаратов, принимаемых при тревожности, и повышать риск побочных эффектов, например, сонливости.
Циклоспорин
Зверобой может снижать уровень циклоспорина в крови, уменьшая его эффективность и вызывая потенциально опасные явления (например, отторжение пересаженного органа).
Дигоксин
Зверобой может снижать уровень дигоксина в крови, уменьшая его эффективность и вызывая потенциально опасные явления.
Ингибиторы фактора Ха (например, ривароксабан), используемые в качестве антикоагулянтов:
зверобой может снижать уровень ингибиторов фактора Ха в крови.
Иматиниб (препарат для химиотерапии рака):
зверобой может снижать эффективность иматиниба.
железа;
Зверобой может снижать всасывание железа.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Зверобой может усиливать действие ИМАО, вызывая значительное повышение артериального давления, требующее неотложной медицинской помощи.
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
Зверобой усиливает метаболизм этих лекарственных препаратов, снижая их эффективность.
оральные контрацептивы;
Зверобой ускоряет метаболизм пероральных контрацептивов, снижая их эффективность.
Омепразол
Зверобой снижает концентрацию омепразола в крови, что приводит к уменьшению его эффективности.
Оксикодон
Зверобой может снижать эффективность оксикодона.
Лекарственные препараты, метаболизируемые определенным ферментом (например клопидогрел):
зверобой может снижать эффективность этих лекарственных препаратов.
Фенитоин
Зверобой может снижать эффективность фенитоина.
Фотосенсибилизирующие препараты (такие как амиодарон, напроксен, сульфонилмочевина [например, глипизид] и сульфаниламидные антибактериальные препараты)
При одновременном приеме этих лекарственных препаратов со зверобоем возможно повышение риска восприимчивости к солнечным лучам.
Ингибиторы протеазы (например, индинавир или саквинавир), используемые для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Зверобой может снижать уровень ингибиторов протеазы в крови, уменьшая их эффективность.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, например, флуоксетин, пароксетин и сертралин)
Зверобой может усиливать действие этих лекарственных препаратов.
Трициклические антидепрессанты
Зверобой может ослаблять действие этих лекарственных препаратов.
Варфарин
Зверобой может уменьшать уровень варфарина в крови, снижая его эффективность и повышая вероятность образования сгустков крови.