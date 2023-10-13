Кортикостероиды: применение и побочные эффекты
Кортикостероиды являются самыми сильными лекарственными препаратами для снижения воспаления в организме. Они применяются при любых заболеваниях, сопровождающихся воспалительной реакцией. В качестве примера можно привести ревматоидный артрит и прочие болезни соединительной ткани, множественный склероз, а также такие неотложные состояния, как отек головного мозга вследствие рака, приступы астмы и тяжелые аллергические реакции. При тяжелой воспалительной реакции такие препараты часто позволяют сохранить больному жизнь.
Кортикостероиды можно:
Например, кортикостероиды могут использоваться в виде ингаляционных препаратов для лечения астмы. Их можно использовать в виде назального спрея для лечения сенной лихорадки (аллергического ринита). Их можно использовать в виде глазных капель для лечения воспаления глаз (увеита). Их можно наносить непосредственно на пораженный участок для лечения определенных кожных проявлений, например, экземы или псориаза. Или вводить в сустав, воспалившийся вследствие ревматоидного артрита или другого заболевания.
Кортикостероиды разработаны синтетические, и их механизм действия сходен с механизмом действия кортизола (или кортизона), стероидного гормона, синтезируемого внешним (корковым) слоем надпочечников — отсюда термин «кортикостероиды» (лат. cortex — кора). Однако многие синтетические кортикостероиды характеризуются большей эффективностью и длительностью действия по сравнению с кортизолом. Несмотря на различия в действии, по своей химической структуре кортикостероиды сходны с анаболическими стероидами (например, тестостероном), которые вырабатываются в организме и которыми иногда злоупотребляют спортсмены.
В качестве примеров кортикостероидов можно привести преднизон, дексаметазон, триамцинолон, бетаметазон, беклометазон, флунизолид и флутиказон. Все эти препараты очень сильные по своему действию (хотя сила их действия зависит от дозы). Гидрокортизон — кортикостероид с более низкой эффективностью, входящий в состав безрецептурных кожных кремов.
Кортикостероиды ухудшают способность организма сопротивляться инфекциям посредством уменьшения воспалительных реакций, особенно при пероральном или внутривенном приеме. По причине этого побочного эффекта их следует назначать с особой осмотрительностью больным с инфекционными заболеваниями. Препараты для перорального и внутривенного введения способны вызывать или усугублять повышение артериального давления, сердечную недостаточность, сахарный диабет, пептические язвы и остеопороз. Таким образом, кортикостероиды в таких ситуациях назначают только тогда, когда преимущества намного превышают риски.
При пероральном или внутривенном введении в течение срока, превышающего 2 недели, курс лечения кортикостероидами не следует резко прерывать. Это связано с тем, что кортикостероиды ингибируют выработку надпочечниками кортизола, и для восстановления необходимых темпов его выработки требуется некоторое время. В связи с этим после завершения курса лечения кортикостероидами доза снижается постепенно. Больному, принимающему кортикостероиды, необходимо в точности придерживаться инструкций врача по дозировке препарата.
Длительное применение кортикостероидов, особенно в больших дозах и в случае перорального или внутривенного приема, всегда ведет к различным побочным эффектам, затрагивающим почти каждый орган. Распространенные побочные эффекты включают истончение кожи с появлением растяжек и кровоподтеков, повышенное артериальное давление, повышенные уровни сахара в крови, катаракту, одутловатость лица (лунообразное лицо) и живота, истончение рук и ног, плохую заживляемость ран, задержку роста у детей, вымывание кальция из костей (с возможностью развития остеопороза), голод, прирост массы тела и резкие перепады настроения. Ингаляционные кортикостероиды и кортикостероиды, которые наносят непосредственно на кожу, имеют меньше побочных эффектов, чем кортикостероиды, вводимые внутрь, в вену или путем инъекции.