Кому нужно делать прививку от бешенства?
В США решение о том, нужно ли делать прививку укушенному человеку, принимается в зависимости от того, какое животное его укусило и каково было состояние здоровья животного.
При укусах собак, кошек и хорьков: Если животное выглядит здоровым и его можно наблюдать в течение 10 дней, прививку не делают, если у животного не появляются со временем симптомы бешенства. Если у животного развиваются симптомы, похожие на симптомы бешенства, человеку немедленно делают прививку и вводят иммуноглобулин против бешенства. Животных с симптомами бешенства усыпляют, а их мозг исследуют на наличие вируса бешенства. Если через 10 дней животное остается здоровым, это значит, что оно укусило человека, не будучи больным. В этом случае прививку не делают.
Если состояние здоровья животного установить невозможно, например, если оно убежало, врач обращается в органы здравоохранения и выясняет, насколько вероятно заражение бешенством на этой конкретной территории и нужно ли делать прививку от бешенства. Органы общественного здравоохранения отсутствуют, а бешенство возможно, вакцину вводят немедленно. В очень редких случаях в Соединенных Штатах Америки, если животное больно бешенством (или бешенство возможно), вакцина и иммуноглобулин вводятся немедленно.
При укусах скунсов, енотов, лис, большинства других хищников и летучих мышей: Такие животные считаются больными бешенством. Исключение делается только тогда, когда животное можно обследовать, и результаты обследования показывают, что бешенства у животного нет. Как правило, вакцину и иммуноглобулин вводят немедленно. Наблюдать дикое животное в течение 10 дней не рекомендуется. По возможности этих животных как можно скорее усыпляют (эвтаназия), а их мозг исследуют для обнаружения вируса бешенства. Вакцину прекращают вводить, если у животного отрицательный результат анализа на вирус бешенства.
Поскольку человек может не заметить укус летучей мыши, прививку делают, если врачу кажется, что человек мог быть укушен. Например, если человек, проснувшись, увидел в комнате летучую мышь, ему делают прививку.
Укус сельскохозяйственного животного, мелкого грызуна, крупного грызуна (например, сурка или бобра), кролика или зайца. Каждый случай рассматривается индивидуально. Решение принимается после консультации с органами здравоохранения. Если укусил хомяк, морская свинка, песчанка, белка, бурундук, крыса, мышь или другой мелкий грызун, кролик или заяц, прививка почти никогда не требуется.