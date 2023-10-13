Классификация типов кожи по Фитцпатрику
Тип кожи
Характерные особенности
Способность к загару
I
Бледная белая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые/зеленые глаза; веснушки
Всегда обгорает, никогда не загорает
II
Светлая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые, карие или зеленые глаза
Легко обгорает, загорает с трудом
III
Более смуглая белая кожа; любой цвет глаз или волос
Иногда незначительные ожоги, загорает постепенно
Внутривенное вливание
Светло-коричневая кожа
Обгорает только слегка, легко загорает
V
Коричневая кожа
Редко обгорает, легко сильно загорает
VI
Темно-коричневая или черная кожа
Никогда не обгорает, всегда легко сильно загорает