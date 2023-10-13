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Классификация типов кожи по Фитцпатрику

Тип кожи

Характерные особенности

Способность к загару

I

Бледная белая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые/зеленые глаза; веснушки

Всегда обгорает, никогда не загорает

II

Светлая кожа; рыжие или светлые волосы; голубые, карие или зеленые глаза

Легко обгорает, загорает с трудом

III

Более смуглая белая кожа; любой цвет глаз или волос

Иногда незначительные ожоги, загорает постепенно

Внутривенное вливание

Светло-коричневая кожа

Обгорает только слегка, легко загорает

V

Коричневая кожа

Редко обгорает, легко сильно загорает

VI

Темно-коричневая или черная кожа

Никогда не обгорает, всегда легко сильно загорает

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