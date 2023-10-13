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Классификация артериального давления у взрослых*

Классификация

Артериальное давление (мм рт. ст.)

нормальное артериальное давление.

Менее 120/80

Повышенное артериальное давление

120–129/менее 80

Повышение артериального давления 1-й степени

130–139 (систолическое артериальное давление)

или

80–89 (диастолическое артериальное давление)

Повышение артериального давления 2-й степени

140 (систолическое артериальное давление) или выше

или

90 (диастолическое артериальное давление) или выше

* Лиц, у которых систолическое и диастолическое артериальное давление соответствует различным категориям, относят к категории более высокого артериального давления.

Информация основана на положениях Руководства 2017 г. по профилактике, выявлению, оценке и контролю повышенного артериального давления у взрослых, выпущенного Американской коллегией кардиологов и Американской кардиологической ассоциацией.

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