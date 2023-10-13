Классификация артериального давления у взрослых*
Классификация
Артериальное давление (мм рт. ст.)
нормальное артериальное давление.
Менее 120/80
Повышенное артериальное давление
120–129/менее 80
Повышение артериального давления 1-й степени
130–139 (систолическое артериальное давление)
или
80–89 (диастолическое артериальное давление)
Повышение артериального давления 2-й степени
140 (систолическое артериальное давление) или выше
или
90 (диастолическое артериальное давление) или выше
* Лиц, у которых систолическое и диастолическое артериальное давление соответствует различным категориям, относят к категории более высокого артериального давления.
Информация основана на положениях Руководства 2017 г. по профилактике, выявлению, оценке и контролю повышенного артериального давления у взрослых, выпущенного Американской коллегией кардиологов и Американской кардиологической ассоциацией.