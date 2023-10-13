Как распознать седативные антигистаминные препараты
Множество различных безрецептурных препаратов (например, средства от простуды и аллергии, средства от укачивания и снотворные) содержат антигистаминные препараты. Многие антигистаминные препараты (т. е. седативные антигистаминные препараты) снижают степень концентрации внимания и обладают другими побочными эффектами; таким образом, они могут представлять опасность для людей с определенными расстройствами. Поэтому весьма важно уметь определять, какие препараты содержат эти антигистаминные препараты. Безрецептурные антигистаминные препараты указаны на упаковке в списке действующих веществ. К антигистаминным препаратам, обладающим такого рода побочными эффектами, относятся следующие препараты: