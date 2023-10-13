Для каждого полового акта используйте только новый презерватив.
Используйте правильный размер.
Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами.
Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером.
Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка. Если не получается, переверните его и попробуйте развернуть в другую сторону. Затем полностью сверните его.
Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.
Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы.
Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.
Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива.
Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки.
Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной.
С латексными презервативами используются лубриканты только на основе воды. Лубриканты на масляной основе (например, вазелин, жир, минеральные масла, массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир) могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива.
Плотно удерживая презерватив у основы, выньте половой член, пока он еще в состоянии эрекции, чтобы избежать соскальзывания презерватива и вытекания жидкости.