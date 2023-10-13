Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Как пользоваться презервативом?

  • Для каждого полового акта используйте только новый презерватив.

  • Используйте правильный размер.

  • Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами.

  • Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером.

  • Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка. Если не получается, переверните его и попробуйте развернуть в другую сторону. Затем полностью сверните его.

  • Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.

  • Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы.

  • Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.

  • Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива.

  • Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки.

  • Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной.

  • С латексными презервативами используются лубриканты только на основе воды. Лубриканты на масляной основе (например, вазелин, жир, минеральные масла, массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир) могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива.

  • Плотно удерживая презерватив у основы, выньте половой член, пока он еще в состоянии эрекции, чтобы избежать соскальзывания презерватива и вытекания жидкости.

По этим темам