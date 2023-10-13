Необходимо узнать у своего медицинского страховщика, покрывается ли стоимость получения заключения другого специалиста. В страховой компании обычно также спрашивают и впоследствии проверяют информацию о конкретных процедурах для получения заключения другого специалиста.
Можно попросить своего врача порекомендовать другого врача или специалиста. Большинство врачей приветствуют получение другого заключения. Тем не менее, второй врач не должен быть близко связан с первым, поскольку тогда они могут разделять одну и ту же точку зрения. Если вам не совсем удобно спрашивать у своего врача, можно расспросить другого врача, которому вы доверяете. Если и это не подходит, имена и фамилии врачей часто предоставляются базовыми больницами при университетах, специализированными медицинскими обществами (например, Американской коллегией хирургов) или медицинскими страховщиками. Несмотря на то, что некоторым людям неудобно расспрашивать своего врача для получения независимого мнения, честное и вежливое обсуждение необходимости такого независимого мнения может быть полезным и просьба о направлении к самому подходящему врачу может облегчить общение и привести к принятию лучших решений.
До посещения второго врача необходимо переслать ему всю свою медицинскую документацию. Тогда у этого врача будет время ознакомиться с документацией, чтобы избежать ненужного повторения диагностических анализов. В соответствии с Законом об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA) пациентам требуется предоставить своему прежнему врачу письменное разрешение на пересылку любой медицинской документации или результатов анализов.
Следует записать все вопросы и опасения, связанные с Вашим заболеванием, и взять этот список с собой для обсуждения со вторым врачом.
Люди обычно обращаются к врачу лично, чтобы получить независимое мнение, а не полагаться на технологию телемедицины. Для того, чтобы заключение другого специалиста было убедительным, врач должен тщательно ознакомиться с медицинской документацией и провести все необходимые части медицинского осмотра. Часто врач может пожелать увидеть некоторые результаты визуализационных исследований (не только отчеты) или патологоанатомические образцы, и их копии следует получить заранее.