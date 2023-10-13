Как определяется количество калорий в пище?
На этикетках указано число калорий в одной порции. Но как определяется это число? Ответ на удивление прост: Продукт сжигается. Образец продукта помещают в наполненную кислородом изолированную камеру, окруженную водой. Эта камера называется бомбовым калориметром. Образец полностью сжигается. Тепло, выделившееся при горении, повышает температуру воды, это повышение измеряют и определяют количество калорий в продукте. Например, если температура воды повышается на 20 градусов, продукт содержит 20 калорий. Этот метод измерения калорий называется прямой калориметрией.