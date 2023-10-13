* Факторы риска: болезни сердца или легких, онкологические заболевания, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, возраст старше 65 лет, недавний прием антибиотиков, ослабленная иммунная система (например, в связи с ВИЧ, трансплантацией внутренних органов или приемом лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему).