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Как лечится внебольничная пневмония?

Тяжесть

Возможные лекарственные препараты

Комментарии

Легкая пневмония у людей, не имеющих других заболеваний и не подверженных факторам риска*

Амоксициллин

Азитромицин

Кларитромицин

Доксициклин

Эти лекарственные препараты принимают внутрь.

Лечение проводится в домашних условиях.

Легкая пневмония у людей, подверженных факторам риска*

Амоксициллин

Амоксициллин/клавуланат

Азитромицин

Цефподоксим

Цефуроксим

Кларитромицин

Доксициклин

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Эти лекарственные препараты обычно принимают внутрь.

Часто принимают более одного лекарственного препарата.

Лечение проводится в домашних условиях.

Умеренная пневмония

или

Пневмония у людей, которые требуют постороннего ухода

Азитромицин

Цефотаксим

Цефтриаксон

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Эти лекарственные препараты обычно вводят внутривенно в больнице.

Часто вводят более одного лекарственного препарата.

Тяжелая пневмония у людей, подверженных многочисленным факторам риска*

Некоторые из этих же лекарственных препаратов используют для лечения пневмонии средней тяжести

Азтреонам

Цефепим

Ципрофлоксацин

Имипенем/циластатин

Меропенем

Пиперациллин/тазобактам

Эти лекарственные препараты обычно вводят внутривенно в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Обычно вводят более одного лекарственного препарата.

* Факторы риска: болезни сердца или легких, онкологические заболевания, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, возраст старше 65 лет, недавний прием антибиотиков, ослабленная иммунная система (например, в связи с ВИЧ, трансплантацией внутренних органов или приемом лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему).

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