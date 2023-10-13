Как лечится внебольничная пневмония?
Тяжесть
Возможные лекарственные препараты
Комментарии
Легкая пневмония у людей, не имеющих других заболеваний и не подверженных факторам риска*
Амоксициллин
Азитромицин
Кларитромицин
Доксициклин
Эти лекарственные препараты принимают внутрь.
Лечение проводится в домашних условиях.
Легкая пневмония у людей, подверженных факторам риска*
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Азитромицин
Цефподоксим
Цефуроксим
Кларитромицин
Доксициклин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Эти лекарственные препараты обычно принимают внутрь.
Часто принимают более одного лекарственного препарата.
Лечение проводится в домашних условиях.
Умеренная пневмония
или
Пневмония у людей, которые требуют постороннего ухода
Азитромицин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Эти лекарственные препараты обычно вводят внутривенно в больнице.
Часто вводят более одного лекарственного препарата.
Тяжелая пневмония у людей, подверженных многочисленным факторам риска*
Некоторые из этих же лекарственных препаратов используют для лечения пневмонии средней тяжести
Азтреонам
Цефепим
Ципрофлоксацин
Имипенем/циластатин
Меропенем
Пиперациллин/тазобактам
Эти лекарственные препараты обычно вводят внутривенно в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Обычно вводят более одного лекарственного препарата.
* Факторы риска: болезни сердца или легких, онкологические заболевания, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, возраст старше 65 лет, недавний прием антибиотиков, ослабленная иммунная система (например, в связи с ВИЧ, трансплантацией внутренних органов или приемом лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему).