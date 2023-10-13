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Как и почему развивается слепота

Все, что препятствует прохождению света от окружающей среды до глазного дна или нарушает передачу нервных импульсов от глазного дна к мозгу, будет негативно влиять на зрение. В Соединенных Штатах Америки слепота как юридическое понятие определяется как острота зрения 20/200 или хуже на глазу, который видит лучше, даже после коррекции с помощью очков или контактных линз, либо как сужение поля зрения до менее чем 20° на глазу, который видит лучше. Многие больные, которые формально считаются слепыми, могут различать очертания и тени, но не видят обычных деталей.

Слепота может наступит при следующих обстоятельствах:

Свет не доходит до сетчатки.

  • Повреждение роговицы вследствие инфекции, такой, как герпетический кератоконъюнктивит или инфекция, связанная со слишком длительным ношением контактных линз, что приводит к образованию непрозрачного рубца на роговице.

  • Повреждение роговицы вследствие дефицита витамина A (кератомаляция), что приводит к сухости глаз и к образованию непрозрачного рубца на роговице (редко встречается у жителей развитых стран).

  • Повреждение роговицы вследствие тяжелой травмы, которое приводит к образованию непрозрачного рубца на роговице.

  • Катаракта, при которой теряется прозрачность хрусталика.

Лучи света не фокусируются точно на сетчатке.

  • Неточное фокусирование лучей света на сетчатке (рефракционные аномалии), которые нельзя в полной мере скорректировать с помощью очков или контактных линз (например, некоторые виды катаракты).

Сетчатка не чувствует лучи света так, как это происходит в норме.

  • Отслоение сетчатки;

  • Сахарный диабет

  • дегенерация желтого пятна;

  • пигментный ретинит;

  • неадекватное кровоснабжение сетчатки, как правило, вследствие закупорки артерии или вены сетчатки, которое может быть вызвано воспалением стенки кровеносного сосуда (например, закупорка, вызванная гигантоклеточным артериитом), или вследствие закупорки тромбом, который переносится в глаз из других частей тела (например, каротидной артерии шеи);

  • инфекция сетчатки (например, при заражении токсоплазмой или грибками).

Нервные импульсы не передаются от сетчатки к мозгу так, как это происходит в норме.

  • Заболевания, такие, как опухоли мозга, инсульты, инфекции и рассеянный склероз, которые поражают зрительный нерв или зрительные пути в мозге;

  • Глаукома

  • воспаление зрительного нерва (неврит зрительного нерва).

Мозг не может интерпретировать информацию, получаемую из глаза.

  • Нарушения, такие, как инсульты и опухоли, которые негативно воздействуют на те участки мозга, которые интерпретируют зрительные импульсы (зрительная кора).

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