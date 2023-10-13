Как и почему развивается слепота
Все, что препятствует прохождению света от окружающей среды до глазного дна или нарушает передачу нервных импульсов от глазного дна к мозгу, будет негативно влиять на зрение. В Соединенных Штатах Америки слепота как юридическое понятие определяется как острота зрения 20/200 или хуже на глазу, который видит лучше, даже после коррекции с помощью очков или контактных линз, либо как сужение поля зрения до менее чем 20° на глазу, который видит лучше. Многие больные, которые формально считаются слепыми, могут различать очертания и тени, но не видят обычных деталей.
Слепота может наступит при следующих обстоятельствах:
Свет не доходит до сетчатки.
Лучи света не фокусируются точно на сетчатке.
Сетчатка не чувствует лучи света так, как это происходит в норме.
Нервные импульсы не передаются от сетчатки к мозгу так, как это происходит в норме.
Мозг не может интерпретировать информацию, получаемую из глаза.