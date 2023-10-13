Как измерять температуру у ребенка
Температуру у ребенка можно измерять в прямой кишке, ухе, во рту, на лбу или в подмышке. Измерять можно электронным термометром. Электронные термометры проще в использовании и дают показания гораздо быстрее (а также обычно издают сигнал, когда показания готовы). Стеклянные термометры, содержащие ртуть, в наши дни не рекомендуются, так как они могут разбиться и подвергнуть человека риску воздействия ртути.
Наиболее точной является ректальная температура. То есть она ближе всего к истинной внутренней температуре тела ребенка. Чтобы измерить ректальную температуру шарик термометра следует покрыть смазкой. Затем термометр аккуратно вставляют в прямую кишку на 1,25-2,5 см, пока ребенок лежит лицом вниз. Ребенка необходимо удерживать от движений.
Температура во рту измеряется путем помещения электронного термометра под язык ребенка. Температура во рту дает надежные показания, но у детей младшего возраста ее сложно измерить. Маленьким детям трудно аккуратно зажимать ртом термометр, что необходимо для получения точных показаний. Возраст, с которого можно надежно измерять температуру во рту, варьирует от ребенка к ребенку, но, как правило, составляет более 4 лет.
Температуру подмышкой измеряют путем помещения электронного термометра в подмышке ребенка, в непосредственном соприкосновении с кожей. Врачи редко используют этот метод, поскольку он менее точен, чем остальные (показания, как правило, слишком низкие и сильно варьируют). Однако если лицам, осуществляющим уход, неудобно измерять температуру ректально, но при этом у них нет устройства для измерения температуры в ухе или на лбу, измерить температуру подмышкой может быть лучше, чем не измерять температуру совсем.
Температура в ухе измеряется цифровым устройством, которое улавливает инфракрасное излучение (тепло) барабанной перепонки. Ушные термометры не дают надежных результатов у детей младше 3 месяцев. Для измерения температуры в ухе температурным датчиком плотно закрывают ушное отверстие и нажимают кнопку пуска. Температура отображается на цифровом дисплее.
Температура на лбу измеряется цифровым устройством, которое улавливает инфракрасное излучение от артерии в области лба (височной артерии). При измерении температуры на лбу термометром проводят по лбу горизонтально от линии роста волос до линии роста волос, нажимая на кнопку считывания. Температура отображается на цифровом дисплее. Температура на лбу не дает таких точных показаний, как ректальная температура, особенно у детей в возрасте до 3 месяцев.