Как действуют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) действуют в 2 направлениях:
НПВП обладают таким действием, поскольку снижают выработку гормоноподобных веществ, называемых простагландинами. Различные простагландины имеют разную функцию, например, увеличение вероятности реакции нервных клеток на болевые сигналы и расширение кровеносных сосудов (дилатация).
Большинство НПВП снижают выработку простагландинов путем блокады обоих типов ферментов циклооксигеназы (ЦОГ) (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые играют главную роль в выработке простагландинов. Один вид НПВП — коксибы (ингибиторы ЦОГ-2) — блокирует, главным образом, ферменты ЦОГ-2.
В выработке простагландинов, способствующих воспалению и проявлению результирующей боли, участвуют только ферменты ЦОГ-2. Такие простагландины высвобождаются в ответ на травму — ожог, перелом, вывих, растяжение или инвазия микроорганизмов. Результатом является воспаление, являющееся защитной реакцией: Повышается кровоснабжение травмированного участка, что обеспечивает доставку жидкости и лейкоцитов, чтобы отгородить поврежденную ткань и удалить вторгнувшиеся микроорганизмы.
Простагландины, образующиеся при действии ферментов ЦОГ-1, защищают пищеварительный тракт от желудочной кислоты, а также играют главную роль в тромбообразовании. Поскольку большинство НПВП блокируют ферменты ЦОГ-1 и, таким образом, снижают выработку таких простагландинов, они могут раздражать слизистую оболочку желудка. Такое раздражение может вызывать расстройство пищеварения, пептические язвы и кровотечение в пищеварительном тракте.
Поскольку коксибы блокируют главным образом ферменты ЦОГ-2, менее вероятно, что эти препараты могут вызывать раздражение в желудке. Тем не менее, коксибы блокируют некоторые ферменты ЦОГ-1, так что даже коксибы могут немного увеличивать риск таких проблем.