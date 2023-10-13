Как визуализирующие исследования помогают в диагностике расстройств нервной системы
Тест
Применение
Ангиография головного мозга (с использованием катетера)
Получить подробные изображения кровеносных сосудов головного мозга, таких, как артерии, несущие кровь от сердца к головному мозгу (сонная и позвоночная артерии)
Чаще всего перед такими процедурами, как ангиопластика, установка стентов или хирургическое вмешательство для пластики аневризмы (выпячивания в артерии)
Компьютерная томография (КТ) с рентгеноконтрастным веществом (видимым на рентгеновских снимках) или без него
Выявить структурные нарушения (такие, как абсцессы, опухоли и гидроцефалию) в головном мозге
Обнаружить кровотечение или признаки инсульта в головном мозге
Выявить разорванные или ущемленные диски в позвоночнике
Выявить переломы позвоночника
Отследить эффекты воздействия лучевой терапии на злокачественную опухоль головного мозга или антибиотиков на абсцесс в головном мозге
Получить подробные изображения кровеносных сосудов головного мозга и выявить тромбы в артериях у людей, перенесших инсульт (КТА в основном заменила ангиографию головного мозга)
Допплеровское ультразвуковое исследование сонных артерий и артерий в основании головного мозга (транскраниальных)
Найти и оценить сужение или закупорку артерий в шее и голове, и тем самым оценить риск инсульта
Чаще всего проводится для обследования людей с транзиторной ишемической атакой после такой атаки или через некоторое время
Для выявления структурных нарушений (таких, как абсцессы, опухоли и гидроцефалия) в головном мозге (изображения тканей мозга более четкие и подробные по сравнению с изображениями КТ)
Для выявления аномалий, например, абсцессов, опухолей и патологической полости (наполненной жидкостью полости) в позвоночнике
Магнитно-резонансная ангиография (МРА) с рентгеноконтрастным веществом или без него
Для оценки артерий у пациентов после инсульта или транзиторной ишемической атаки, или у пациентов с подозреваемой аневризмой или артериовенозной мальформацией (патологическим соединением между артериями и венами)
Обнаружить сгусток крови в венах головного мозга (тромбоз вен головного мозга) и следить за тем, как лечение воздействует на это нарушение
Определить, какие участки головного мозга задействованы при выполнении задания (например, при чтении, письме, запоминании, счете или движении конечностью)
Перфузионно-взвешенная (ПВ) магнитно-резонансная томография
Оценить, сколько крови протекает через определенную область головного мозга
Диффузионно-взвешенная (ДВ) магнитно-резонансная томография
Установить инсульт на очень ранней стадии, а также поставить диагноз болезни Крейтцфельда-Якоба
Дифференцировать абсцессы, опухоли и инсульты
Обследовать кровоток и метаболическую активность в головном мозге
Предоставлять информацию при судорожных расстройствах
Помочь выявить болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, транзиторную ишемическую атаку и инсульт
Чаще всего проводится в рамках научных исследований