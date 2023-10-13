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Как визуализирующие исследования помогают в диагностике расстройств нервной системы

Тест

Применение

Ангиография головного мозга (с использованием катетера)

Получить подробные изображения кровеносных сосудов головного мозга, таких, как артерии, несущие кровь от сердца к головному мозгу (сонная и позвоночная артерии)

Чаще всего перед такими процедурами, как ангиопластика, установка стентов или хирургическое вмешательство для пластики аневризмы (выпячивания в артерии)

Компьютерная томография (КТ) с рентгеноконтрастным веществом (видимым на рентгеновских снимках) или без него

Выявить структурные нарушения (такие, как абсцессы, опухоли и гидроцефалию) в головном мозге

Обнаружить кровотечение или признаки инсульта в головном мозге

Выявить разорванные или ущемленные диски в позвоночнике

Выявить переломы позвоночника

Отследить эффекты воздействия лучевой терапии на злокачественную опухоль головного мозга или антибиотиков на абсцесс в головном мозге

КТ-ангиография (КТА) с рентгеноконтрастным веществом

Получить подробные изображения кровеносных сосудов головного мозга и выявить тромбы в артериях у людей, перенесших инсульт (КТА в основном заменила ангиографию головного мозга)

Допплеровское ультразвуковое исследование сонных артерий и артерий в основании головного мозга (транскраниальных)

Найти и оценить сужение или закупорку артерий в шее и голове, и тем самым оценить риск инсульта

Чаще всего проводится для обследования людей с транзиторной ишемической атакой после такой атаки или через некоторое время

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Для выявления структурных нарушений (таких, как абсцессы, опухоли и гидроцефалия) в головном мозге (изображения тканей мозга более четкие и подробные по сравнению с изображениями КТ)

Для выявления аномалий, например, абсцессов, опухолей и патологической полости (наполненной жидкостью полости) в позвоночнике

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) с рентгеноконтрастным веществом или без него

Для оценки артерий у пациентов после инсульта или транзиторной ишемической атаки, или у пациентов с подозреваемой аневризмой или артериовенозной мальформацией (патологическим соединением между артериями и венами)

Магнитно-резонансная венография (МРВ)

Обнаружить сгусток крови в венах головного мозга (тромбоз вен головного мозга) и следить за тем, как лечение воздействует на это нарушение

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ)

Определить, какие участки головного мозга задействованы при выполнении задания (например, при чтении, письме, запоминании, счете или движении конечностью)

Перфузионно-взвешенная (ПВ) магнитно-резонансная томография

Оценить, сколько крови протекает через определенную область головного мозга

Диффузионно-взвешенная (ДВ) магнитно-резонансная томография

Установить инсульт на очень ранней стадии, а также поставить диагноз болезни Крейтцфельда-Якоба

Магнитно-резонансная (МР) спектроскопия

Дифференцировать абсцессы, опухоли и инсульты

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ);

Обследовать кровоток и метаболическую активность в головном мозге

Предоставлять информацию при судорожных расстройствах

Помочь выявить болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, транзиторную ишемическую атаку и инсульт

Чаще всего проводится в рамках научных исследований

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