Как берут кровь
Кровь берут из вены с помощью иглы, чтобы заполнить одну или несколько пробирок для образцов, либо иногда из пальца с помощью скарификатора, чтобы получить лишь каплю крови.
Медработник определит, какую вену использовать. Чаще всего это одна из вен на внутренней поверхности локтевого сгиба. На плечо накладывают жгут, в результате чего расположенные ниже вены наполняются кровью — тогда их легче увидеть или прощупать.
Затем кожу рядом с веной тщательно дезинфицируют, после чего вводят иглу в вену. При первом введении иглы можно почувствовать жжение или острую боль, но вся последующая часть процедуры протекает безболезненно.
Кровь проходит через иглу и попадает в шприц или пробирку для забора крови. После сбора достаточного объема крови жгут снимают, иглу удаляют из вены и прикладывают давление на соответствующий участок для профилактики кровотечения из места прокола.
Если требуется небольшое количество крови, дезинфицируют участок кожи, обычно на пальце (у новорожденных на пятке), и прокалывают кожу иглой.