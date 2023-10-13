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Каков риск передачи ВИЧ при сексуальной активности?

Риск

Activity (активность движений)

Риск отсутствует (но только при отсутствии ран)

Сухие поцелуи

Взаимное трение телами и массаж

Индивидуальное использование вводимых устройств (например, сексуальных игрушек) для сексуального удовлетворения

Стимулирование половых органов партнером при отсутствии контакта со спермой или влагалищными выделениями

Совместное принятие ванны или душа

Контакт с фекалиями или мочой, если кожа не повреждена

Теоретический риск (необычайно низкий риск, но только при отсутствии ран)

Влажные поцелуи

Оральный секс с мужчиной (фелляция) при отсутствии эякуляции или использовании презерватива

Оральный секс с женщиной (куннилингус), если используется барьерная защита

Оральный и анальный контакт

Влагалищное или анальное проникновение рукой в перчатке или без

Использование вводимых устройств/игрушек для сексуального удовлетворения при совместном пользовании, но после их дезинфекции

Низкий

Оральный секс с инфицированным мужчиной с или без проглатывания спермы, если презерватив не используется или используется неправильно (риск снижается, если инфицированный человек занимается оральным сексом с неинфицированным мужчиной)

Оральный секс с женщиной, если не используется барьерная защита

Влагалищный или анальный половой контакт, если презерватив используется правильно (например, при использовании лубрикантов исключительно на водной основе и без разбрызгивания спермы)

Использование вводимых устройств/игрушек для сексуального удовлетворения совместного пользования, без дезинфекции

Высокий

Вагинальный или анальный половой акт с эякуляцией или без, если презерватив не используется или при его неправильном использовании

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