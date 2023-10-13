Каков риск передачи ВИЧ при сексуальной активности?
Риск
Activity (активность движений)
Риск отсутствует (но только при отсутствии ран)
Сухие поцелуи
Взаимное трение телами и массаж
Индивидуальное использование вводимых устройств (например, сексуальных игрушек) для сексуального удовлетворения
Стимулирование половых органов партнером при отсутствии контакта со спермой или влагалищными выделениями
Совместное принятие ванны или душа
Контакт с фекалиями или мочой, если кожа не повреждена
Теоретический риск (необычайно низкий риск, но только при отсутствии ран)
Влажные поцелуи
Оральный секс с мужчиной (фелляция) при отсутствии эякуляции или использовании презерватива
Оральный секс с женщиной (куннилингус), если используется барьерная защита
Оральный и анальный контакт
Влагалищное или анальное проникновение рукой в перчатке или без
Использование вводимых устройств/игрушек для сексуального удовлетворения при совместном пользовании, но после их дезинфекции
Низкий
Оральный секс с инфицированным мужчиной с или без проглатывания спермы, если презерватив не используется или используется неправильно (риск снижается, если инфицированный человек занимается оральным сексом с неинфицированным мужчиной)
Оральный секс с женщиной, если не используется барьерная защита
Влагалищный или анальный половой контакт, если презерватив используется правильно (например, при использовании лубрикантов исключительно на водной основе и без разбрызгивания спермы)
Использование вводимых устройств/игрушек для сексуального удовлетворения совместного пользования, без дезинфекции
Высокий
Вагинальный или анальный половой акт с эякуляцией или без, если презерватив не используется или при его неправильном использовании