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Каковы могут быть причины дефицита цинка?

Причина

Примеры

Диета (редкая причина в местах, где люди придерживаются сбалансированного питания)

Недостаточное потребление мяса и других белков

Употребление продуктов питания, содержащих соли фитиновой кислоты (препятствующих всасыванию) таких, как цельные злаки, крупы, кукуруза, рис, фасоль, соевые бобы, другие бобовые растения и орехи

Расстройства

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Заражение крови (сепсис)

Хроническая болезнь почек

Сахарный диабет

Расстройства, нарушающие всасывание (мальабсорбция)

Нарушения со стороны печени

Нарушения функции поджелудочной железы

серповидноклеточная анемия;

Лечебные процедуры

Диуретики

Внутривенное питание в течение длительного времени

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