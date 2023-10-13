Каковы могут быть причины дефицита цинка?
Причина
Примеры
Диета (редкая причина в местах, где люди придерживаются сбалансированного питания)
Недостаточное потребление мяса и других белков
Употребление продуктов питания, содержащих соли фитиновой кислоты (препятствующих всасыванию) таких, как цельные злаки, крупы, кукуруза, рис, фасоль, соевые бобы, другие бобовые растения и орехи
Расстройства
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Заражение крови (сепсис)
Расстройства, нарушающие всасывание (мальабсорбция)
Нарушения со стороны печени
Нарушения функции поджелудочной железы
Лечебные процедуры
Диуретики
Внутривенное питание в течение длительного времени