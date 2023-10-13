Какие услуги могут быть предоставлены на дому?
Тип
Услуга
Медикаментозный
Сестринский уход
Физиотерапия и трудотерапия, логопедия
Временный уход и хосписный уход
Медицинское оборудование длительного пользования, такое, как стульчаки, инвалидные кресла и ходунки
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Диализ
Кормление через зонд или внутривенно
Аппарат ИВЛ для поддержки дыхания
Диагностические обследования, например, некоторые рентгенологические исследования, электрокардиография и анализы крови
Немедицинская помощь
Персональный уход, например, помощь с приемом пищи, купанием, мытьем волос, пользованием туалетом и одеванием
Помощь с уборкой дома
Устройства, подающие сигналы, когда необходима помощь (персональные системы экстренного реагирования)
Безопасная система наблюдения
Программы доставки продуктов питания