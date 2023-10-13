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Какие услуги могут быть предоставлены на дому?

Тип

Услуга

Медикаментозный

Сестринский уход

Физиотерапия и трудотерапия, логопедия

Временный уход и хосписный уход

Медицинское оборудование длительного пользования, такое, как стульчаки, инвалидные кресла и ходунки

Внутривенное введение лекарственных препаратов

Диализ

Кормление через зонд или внутривенно

Аппарат ИВЛ для поддержки дыхания

Диагностические обследования, например, некоторые рентгенологические исследования, электрокардиография и анализы крови

Немедицинская помощь

Персональный уход, например, помощь с приемом пищи, купанием, мытьем волос, пользованием туалетом и одеванием

Помощь с уборкой дома

Устройства, подающие сигналы, когда необходима помощь (персональные системы экстренного реагирования)

Безопасная система наблюдения

Программы доставки продуктов питания

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