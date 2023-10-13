Использование лекарственных препаратов для лечения судорожных припадков у детей
Если у ребенка случается судорожный припадок, родители часто беспокоятся о том, что для контроля за такими припадками ребенку может потребоваться прием противосудорожных препаратов. Родители беспокоятся о побочных эффектах, и они знают, что трудно заставить ребенка регулярно принимать лекарственный препарат. Больше узнавая о противосудорожных препаратах, родители могут более эффективно участвовать в принятии решений о лечении своего ребенка.
Плюсы:
Минусы:
Взвешивая опасения, родителям следует помнить, что профилактика рецидива судорожных припадков важна, поскольку плохо контролируемые судорожные припадки могут привести к замедлению умственной деятельности (задержка когнитивного развития), эмоциональным и поведенческим проблемам, а также к ухудшению качества жизни. Кроме того, предупреждение судорожных припадков предотвращает травмы и происшествия, которые могут произойти в результате припадка.
Чтобы гарантировать, что лекарственные препараты принимаются на регулярной основе, родители могут предпринять следующее: