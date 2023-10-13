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Использование лекарственных препаратов для лечения судорожных припадков у детей

Если у ребенка случается судорожный припадок, родители часто беспокоятся о том, что для контроля за такими припадками ребенку может потребоваться прием противосудорожных препаратов. Родители беспокоятся о побочных эффектах, и они знают, что трудно заставить ребенка регулярно принимать лекарственный препарат. Больше узнавая о противосудорожных препаратах, родители могут более эффективно участвовать в принятии решений о лечении своего ребенка.

Плюсы:

  • Большинство детей, у которых случился только один судорожный припадок, не нуждается в приеме противосудорожных препаратов.

  • При подборе наиболее подходящего варианта лечения для конкретного ребенка врачи могут ориентироваться на ассортимент из более 20 противосудорожных препаратов.

  • Противосудорожные препараты помогают прекратить или контролировать судорожные припадки у 80 % детей.

  • Многим детям достаточно принимать только один противосудорожный препарат.

  • Большинству детей со временем можно прекратить прием противосудорожных препаратов.

Минусы:

  • У большинства противосудорожных препаратов имеются побочные эффекты, в том числе головокружение, тошнота, потеря равновесия, сонливость, двоение зрения или сыпь.

  • Прием некоторых противосудорожных препаратов может отрицательно сказываться на продолжительности концентрации внимания, памяти и школьной успеваемости.

  • Дети, принимающие определенные противосудорожные препараты, должны регулярно сдавать анализы крови, например, чтобы определить, правильно ли подобрана доза.

  • Некоторые из современных противосудорожных препаратов не проверялись у детей (хотя такие лекарственные препараты часто применяются для лечения детей младшего возраста, а результаты такого лечения публикуются).

Взвешивая опасения, родителям следует помнить, что профилактика рецидива судорожных припадков важна, поскольку плохо контролируемые судорожные припадки могут привести к замедлению умственной деятельности (задержка когнитивного развития), эмоциональным и поведенческим проблемам, а также к ухудшению качества жизни. Кроме того, предупреждение судорожных припадков предотвращает травмы и происшествия, которые могут произойти в результате припадка.

Чтобы гарантировать, что лекарственные препараты принимаются на регулярной основе, родители могут предпринять следующее:

  • Использовать контейнер для таблеток с отделениями для каждого дня недели и/или для каждого приема в течение одного дня.

  • Пополнять запасы рецептурных лекарственных препаратов, не дожидаясь, когда они закончатся.

  • Побуждать ребенка, как только он становится достаточно взрослым, взять обязательство принимать лекарственный препарат, но продолжать контролировать процесс до тех пор, пока на ребенка можно будет положиться в этом вопросе.

  • Заранее поговорить с врачом о том, что следует предпринять, если ребенок пропустит прием лекарственного препарата.

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