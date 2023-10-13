* В основе ИКВ лежат уровни 5 загрязняющих веществ, которые регулируются Управлением США по охране окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency) на основании Закона о чистом воздухе (Clean Air Act). Этими загрязняющими веществами являются озон, твердые частицы, моноокись углерода, двуокись серы и двуокись азота.