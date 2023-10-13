Индекс качества воздуха*
Значения ИКВ
Уровень опасности для здоровья (параметры качества воздуха)
0–50
Хороший
51–100
Средний
101–150
Нездоровый для представителей чувствительных групп†
151–200
Нездоровый
201–300
Очень нездоровый
301–500
Опасный
* В основе ИКВ лежат уровни 5 загрязняющих веществ, которые регулируются Управлением США по охране окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency) на основании Закона о чистом воздухе (Clean Air Act). Этими загрязняющими веществами являются озон, твердые частицы, моноокись углерода, двуокись серы и двуокись азота.
† К числу представителей чувствительных групп относятся люди с заболеванием легких или сердца, дети и пожилые люди.
ИКВ — индекс качества воздуха.
По материалам Управления США по охране окружающей среды: Air quality index: A guide to air quality and your health. Research Triangle Park, NC, 2009. Индекс качества воздуха (ИКВ) | AirNow.gov