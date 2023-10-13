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Индекс качества воздуха*

Значения ИКВ

Уровень опасности для здоровья (параметры качества воздуха)

0–50

Хороший

51–100

Средний

101–150

Нездоровый для представителей чувствительных групп†

151–200

Нездоровый

201–300

Очень нездоровый

301–500

Опасный

* В основе ИКВ лежат уровни 5 загрязняющих веществ, которые регулируются Управлением США по охране окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency) на основании Закона о чистом воздухе (Clean Air Act). Этими загрязняющими веществами являются озон, твердые частицы, моноокись углерода, двуокись серы и двуокись азота.

† К числу представителей чувствительных групп относятся люди с заболеванием легких или сердца, дети и пожилые люди.

ИКВ — индекс качества воздуха.

По материалам Управления США по охране окружающей среды: Air quality index: A guide to air quality and your health. Research Triangle Park, NC, 2009. Индекс качества воздуха (ИКВ) | AirNow.gov

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