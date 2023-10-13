Изучение старения
Геронтология — это наука, изучающая процесс старения, включая физические, психические и социальные изменения. Собранная информация используется для разработки стратегий и программ по улучшению качества жизни пожилых людей. Некоторые геронтологи имеют ученую степень в области медицины и также являются гериатрами.
Гериатрия — это раздел медицины, специализирующийся на уходе за пожилыми людьми, который часто предусматривает лечение нескольких расстройств и проблем одновременно. Гериатры изучают процесс старения, чтобы уметь лучше различать, какие изменения вызваны самим старением, а какие являются признаком расстройства.
Несмотря на то, что пожилое население США растет, количество гериатров на 10 000 человек в возрасте старше 65 лет стабильно снижается с 2000 г.