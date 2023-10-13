Измерение уровня громкости
Громкость измеряется по логарифмической шкале. Это означает, что при увеличении на 10 децибел (дБ) интенсивность звука увеличится в 10 раз, а воспринимаемая громкость возрастет вдвое. Таким образом, звук 20 дБ в 100 раз интенсивнее звука 0 дБ и кажется нам в 4 раза громче; звук 30 дБ в 1000 раз интенсивнее звука 0 дБ и кажется нам в 8 раз громче.
Децибелы
Пример
0 %
Самый тихий звук, различимый человеческим ухом
Шепот в библиотеке
Обычный разговор, шум от швейной машины или печатной машинки
90 %
Газонокосилка, шум в магазине инструментов, движение грузовиков (максимально допустимая продолжительность воздействия такого шума без средств защиты — 8 часов в день при уровне громкости 90 дБ*)
Бензопила, пневматическая дрель или снегохода (максимально допустимая продолжительность воздействия такого шума без средств защиты — не более 2 часов в день*)
Пескоструйный аппарат, концерт с громкой музыкой, гудок автомобиля (максимально допустимая продолжительность воздействия такого шума без средств защиты — не более 15 минут в день*)
Выстрел из пистолета, реактивный двигатель (шум причиняет боль, даже кратковременное воздействие повреждает незащищенные уши, травмы могут возникнуть даже с защитными наушниками)
Стартовая площадка ракет
* Этот уровень шума установлен в соответствии с федеральным стандартом, однако рекомендуется использовать средства защиты при воздействии шума более интенсивного и продолжительного, чем короткое воздействие шума уровнем выше 85 дБ.