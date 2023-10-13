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Измерение уровня громкости

Громкость измеряется по логарифмической шкале. Это означает, что при увеличении на 10 децибел (дБ) интенсивность звука увеличится в 10 раз, а воспринимаемая громкость возрастет вдвое. Таким образом, звук 20 дБ в 100 раз интенсивнее звука 0 дБ и кажется нам в 4 раза громче; звук 30 дБ в 1000 раз интенсивнее звука 0 дБ и кажется нам в 8 раз громче.

Децибелы

Пример

0 %

Самый тихий звук, различимый человеческим ухом

Шепот в библиотеке

Обычный разговор, шум от швейной машины или печатной машинки

90 %

Газонокосилка, шум в магазине инструментов, движение грузовиков (максимально допустимая продолжительность воздействия такого шума без средств защиты — 8 часов в день при уровне громкости 90 дБ*)

Бензопила, пневматическая дрель или снегохода (максимально допустимая продолжительность воздействия такого шума без средств защиты — не более 2 часов в день*)

Пескоструйный аппарат, концерт с громкой музыкой, гудок автомобиля (максимально допустимая продолжительность воздействия такого шума без средств защиты — не более 15 минут в день*)

Выстрел из пистолета, реактивный двигатель (шум причиняет боль, даже кратковременное воздействие повреждает незащищенные уши, травмы могут возникнуть даже с защитными наушниками)

Стартовая площадка ракет

* Этот уровень шума установлен в соответствии с федеральным стандартом, однако рекомендуется использовать средства защиты при воздействии шума более интенсивного и продолжительного, чем короткое воздействие шума уровнем выше 85 дБ.

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