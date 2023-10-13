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Заболевания, похожие на профессиональную астму

Расстройство

Характеристики

Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей

Симптомы впервые выявленной астмы возникают после острого воздействия раздражающих веществ в высокой концентрации.

После чрезмерного воздействия раздражающих веществ, таких как хлор, аммиак, чистящие средства и продукты горения возникает воспаление дыхательных путей.

Синдром реактивности верхних дыхательных путей

После внезапного или длительного воздействия раздражающих веществ возникает раздражение слизистой оболочки носа и горла.

У людей развиваются такие симптомы, как насморк, жжение в носу и в горле, а также сиплость голоса.

Дисфункция голосовых связок, связанная с воздействием раздражающих веществ

Возникает аномальное закрытие голосовых связок.

Люди могут задыхаться или издавать свистящие звуки, также у них отмечается сиплость голоса или проблемы с речью.

Промышленный бронхит (хронический бронхит, вызванный раздражающими веществами)

После хронического воздействия пыли и паров появляются кашель и мокрота.

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