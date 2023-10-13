Заболевания, похожие на профессиональную астму
Расстройство
Характеристики
Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей
Симптомы впервые выявленной астмы возникают после острого воздействия раздражающих веществ в высокой концентрации.
После чрезмерного воздействия раздражающих веществ, таких как хлор, аммиак, чистящие средства и продукты горения возникает воспаление дыхательных путей.
Синдром реактивности верхних дыхательных путей
После внезапного или длительного воздействия раздражающих веществ возникает раздражение слизистой оболочки носа и горла.
У людей развиваются такие симптомы, как насморк, жжение в носу и в горле, а также сиплость голоса.
Дисфункция голосовых связок, связанная с воздействием раздражающих веществ
Возникает аномальное закрытие голосовых связок.
Люди могут задыхаться или издавать свистящие звуки, также у них отмечается сиплость голоса или проблемы с речью.
Промышленный бронхит (хронический бронхит, вызванный раздражающими веществами)
После хронического воздействия пыли и паров появляются кашель и мокрота.