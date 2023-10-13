Если один из родителей имеет аномальный ген
Тип наследования
Вероятность наследования заболевания
Вероятность быть носителем*
Аутосомно-доминантный
50 % для сыновей и дочерей
0 %
Аутосомно-рецессивный
25 % для сыновей и дочерей, если носителями являются оба родителя (у каждого родителя один патологический ген)*
0 %, если носителем является только 1 родитель
50 % для сыновей и дочерей, если носитель — оба родителя или только 1 родитель*
Сцепленный с Х-хромосомой доминантный
50 %, если этот ген у матери, обычно только у дочерей, так как аномальный ген часто приводит к летальному исходу у сыновей
0 %
Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный
50 % для сыновей, если этот ген есть у матери
50 % для дочерей, если этот ген есть у матери
100 % для дочерей, если этот ген есть у отца
* У носителей есть только один аномальный ген, и обычно симптомы заболевания, вызываемого этим геном, у них не проявляются.