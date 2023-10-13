Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Если один из родителей имеет аномальный ген

Тип наследования

Вероятность наследования заболевания

Вероятность быть носителем*

Аутосомно-доминантный

50 % для сыновей и дочерей

0 %

Аутосомно-рецессивный

25 % для сыновей и дочерей, если носителями являются оба родителя (у каждого родителя один патологический ген)*

0 %, если носителем является только 1 родитель

50 % для сыновей и дочерей, если носитель — оба родителя или только 1 родитель*

Сцепленный с Х-хромосомой доминантный

50 %, если этот ген у матери, обычно только у дочерей, так как аномальный ген часто приводит к летальному исходу у сыновей

0 %

Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный

50 % для сыновей, если этот ген есть у матери

50 % для дочерей, если этот ген есть у матери

100 % для дочерей, если этот ген есть у отца

* У носителей есть только один аномальный ген, и обычно симптомы заболевания, вызываемого этим геном, у них не проявляются.

По этим темам