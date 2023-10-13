Делирий или психоз?
Характеристика
Делирий
Психоз вследствие психической болезни
Ориентация
Дезориентация по отношению к текущему времени, дате, месту или тому, знает ли пациент, кто он такой
Как правило, осведомленность о времени, дате, месте и о том, кто он такой
внимание;
Значительно нарушено
Без отклонений
Память о недавних событиях
Утеряна
Сохраняется
Способность выполнять вычисления
Неспособность выполнять простые расчеты
Сохраняется
галлюцинации;
Если есть, то чаще всего зрительные или осязательные
Если есть, то главным образом слуховые
Другие расстройства
Часто обнаруживаются и могут быть серьезными
Анамнез предыдущих психических нарушений
применение лекарственных препаратов;
Часто доказательства недавнего употребления наркотиков
Не обязательно имеет место