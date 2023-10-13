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Делирий или психоз?

Характеристика

Делирий

Психоз вследствие психической болезни

Ориентация

Дезориентация по отношению к текущему времени, дате, месту или тому, знает ли пациент, кто он такой

Как правило, осведомленность о времени, дате, месте и о том, кто он такой

внимание;

Значительно нарушено

Без отклонений

Память о недавних событиях

Утеряна

Сохраняется

Способность выполнять вычисления

Неспособность выполнять простые расчеты

Сохраняется

галлюцинации;

Если есть, то чаще всего зрительные или осязательные

Если есть, то главным образом слуховые

Другие расстройства

Часто обнаруживаются и могут быть серьезными

Анамнез предыдущих психических нарушений

применение лекарственных препаратов;

Часто доказательства недавнего употребления наркотиков

Не обязательно имеет место

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