* Среднее значение. Большинство людей получают гораздо меньшие годовые дозы (например, при проведении стоматологического рентгена и маммографии), а относительно небольшое число больных или пострадавших нуждается в проведении многократных визуализирующих обследований, и получаемая ими доза излучения существенно возрастает.