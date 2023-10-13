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Годовая доза облучения в США

Источник радиоактивного излучения

Средняя эффективная доза (миллизиверты)

Природные источники радиации

Газ радон

Другие земные источники

0,2 %

Излучение от Солнца и других космических источников

0,3 %

Природный радиоактивный материал в организме

0,3 %

Итого

Созданные человеком источники излучения

Диагностические медицинские визуализирующие исследования*

Товары народного потребления

0,1 %

Радиоактивные осадки после испытаний ядерного оружия

менее 0,01

Ядерная промышленность

менее 0,01

Итого

Общая годовая доза

Другие источники радиации (за один раз)

Авиаперелеты

0,001–0,014/час полета

Стоматологический рентген

Рентген грудной клетки (грудь–спина).

Рентген грудной клетки (два вида: грудь–спина и бок–бок).

0,1 %

Маммография

Компьютерная томография головы

2 %

Компьютерная томография грудной клетки, брюшной полости или малого таза

6–7.

Бариевая клизма

8.

Изотопные препараты (например, сканирование костей)

* Среднее значение. Большинство людей получают гораздо меньшие годовые дозы (например, при проведении стоматологического рентгена и маммографии), а относительно небольшое число больных или пострадавших нуждается в проведении многократных визуализирующих обследований, и получаемая ими доза излучения существенно возрастает.

Данные Национального совета по радиационной защите и измерениям. Воздействие ионизирующей радиации на население США. НСРЗ, Доклад № 160 Национального совета по радиационной защите и измерениям, Бетесда, Мэриленд, 2009 г.

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