Годовая доза облучения в США
Источник радиоактивного излучения
Средняя эффективная доза (миллизиверты)
Природные источники радиации
Газ радон
Другие земные источники
0,2 %
Излучение от Солнца и других космических источников
0,3 %
Природный радиоактивный материал в организме
0,3 %
Итого
Созданные человеком источники излучения
Диагностические медицинские визуализирующие исследования*
Товары народного потребления
0,1 %
Радиоактивные осадки после испытаний ядерного оружия
менее 0,01
Ядерная промышленность
менее 0,01
Итого
Общая годовая доза
Другие источники радиации (за один раз)
Авиаперелеты
0,001–0,014/час полета
Стоматологический рентген
Рентген грудной клетки (грудь–спина).
Рентген грудной клетки (два вида: грудь–спина и бок–бок).
0,1 %
Маммография
Компьютерная томография головы
2 %
Компьютерная томография грудной клетки, брюшной полости или малого таза
6–7.
Бариевая клизма
8.
Изотопные препараты (например, сканирование костей)
* Среднее значение. Большинство людей получают гораздо меньшие годовые дозы (например, при проведении стоматологического рентгена и маммографии), а относительно небольшое число больных или пострадавших нуждается в проведении многократных визуализирующих обследований, и получаемая ими доза излучения существенно возрастает.
Данные Национального совета по радиационной защите и измерениям. Воздействие ионизирующей радиации на население США. НСРЗ, Доклад № 160 Национального совета по радиационной защите и измерениям, Бетесда, Мэриленд, 2009 г.