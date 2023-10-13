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Гиполипидемические препараты

Тип

Механизм действия

Показания

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Ингибитор аденозинтрифосфатцитратлиазы

Бемпедоевая кислота

Снижает уровень холестерина ЛПНП

Высокий уровень холестерина ЛПНП у людей с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием или семейная гиперхолестеринемия у людей минимум с 1 патологическим геном (гетерозиготных)

Простуда или гриппоподобное заболевание

Обострение подагры

Боль в спине, руках или ногах

Боль в животе

Ингибитор ангиопоэтин-подобного белка 3

Эвинакумаб

Снижает уровень триглицеридов, холестерина ЛПНП и холестерина ЛПВП

Семейная гиперхолестеринемия у пациентов с 2 патологическими генами (гомозиготных)

Упадок сил

головокружение;

Гриппоподобное заболевание

Назофарингит

Тошнота

Боль в ногах или руках

Вещества, связывающие желчные кислоты

Холестирамин

Колестипол

Колесевелам

Связывают желчные кислоты в кишечнике, вызывая выведение кислот из организма, а не их использование для выработки желчи, а также заставляя печень выводить большее количество холестерина ЛПНП из кровотока для выработки желчи

Высокий уровень холестерина ЛПНП

боль в животе;

Связывание с некоторыми другими препаратами (снижая их эффективность)

вздутие живота;

Запор

Тошнота

Увеличение уровня триглицеридов (особенно у людей с высокими уровнями триглицеридов)

Ингибитор абсорбции холестерина

Эзетимиб

Снижает уровень абсорбции холестерина в тонкой кишке

Высокий уровень холестерина ЛПНП

Мало серьезных побочных эффектов

Отек лица и губ (очень редко)

Жидкий стул

Мышечная боль (очень редко)

Производные фиброевой кислоты

Безафибрат*

Ципрофибрат*

Фенофибрат

Гемфиброзил

Повышает скорость расщепления липидов и скорость выведения ЛПОНП из кровотока

Может снизить уровень выработки ЛПОНП печенью

Высокий уровень триглицеридов

Дисбеталипопротеинемия

Возможно высокий уровень холестерина ЛПОНП

боль в животе;

вздутие живота;

диарея;

Камни в желчном пузыре

Высокий уровень ферментов печени

Мышечная боль в связи с воспалением (миозит)

Тошнота

сыпь;

Ингибитор микросомального белка-переносчика триглицеридов

Ломитапид

Подавляет выделение триглицеридов

Семейная гиперхолестеринемия у пациентов с 2 патологическими генами (гомозиготных)

диарея;

Поражение печени

Ниацин

Ниацин

Замедляет выведение ЛПВП

Снижает уровень триглицеридов

В высоких дозах снижает скорость выработки ЛПОНП, который используется для синтеза ЛПНП

Высокий уровень триглицеридов

Высокий уровень холестерина ЛПНП и ЛПОНП

Дисбеталипопротеинемия

Расстройство желудка

Приливы крови

Подагра

Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия)

Высокий уровень ферментов печени

зуд;

Язвы

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты

Снижают уровень триглицеридов

Могут уменьшить выработку ЛПОНП

Высокий уровень триглицеридов

Отрыжка

диарея;

Ингибиторы PCSK9

Алирокумаб

Снижает уровень ЛПНП

Семейная гиперхолестеринемия и для других людей с повышенным риском развития ишемической болезни сердца

Гриппоподобные симптомы

Редко высокий уровень ферментов печени

Кожные реакции в месте инъекции

Эволокумаб

Снижает уровень ЛПНП

Семейная гиперхолестеринемия и для других людей с повышенным риском развития ишемической болезни сердца

Гриппоподобные симптомы

Аллергическая сыпь

Кожные реакции в месте инъекции

миРНК, нацеленная на PCSK9

Инклисиран

Снижает уровень ЛПНП

Семейная гиперхолестеринемия и для других людей с повышенным риском развития ишемической болезни сердца

Кожные реакции в месте инъекции

Боль или скованность суставов

Статины (ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы)

Аторвастатин

Флувастатин

Ловастатин

Питавастатин

Правастатин

Розувастатин

Симвастатин

Подавляют синтез холестерина, повышая выведение ЛПНП из кровотока

Высокий уровень холестерина ЛПНП, триглицеридов или и того и другого

вздутие живота;

Запор (слабый)

Утомляемость

Головная боль

Жидкий стул

Редко высокий уровень ферментов печени

Редко мышечная боль в связи с воспалением (миозит) или дегенерация (рабдомиолиз)

ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ГМГ-КоА — 3-гидрокси-3-метилглутарил кофермент A; ЛПНП — липопротеины низкой плотности; PCSK9 — пропротеинконвертаза 9-го субтилизин-кексинового типа; миРНК — малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота; ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности.

* Отсутствует в США.

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