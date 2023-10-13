Гиполипидемические препараты
Тип
Механизм действия
Показания
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Ингибитор аденозинтрифосфатцитратлиазы
Бемпедоевая кислота
Снижает уровень холестерина ЛПНП
Высокий уровень холестерина ЛПНП у людей с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием или семейная гиперхолестеринемия у людей минимум с 1 патологическим геном (гетерозиготных)
Простуда или гриппоподобное заболевание
Обострение подагры
Боль в спине, руках или ногах
Боль в животе
Ингибитор ангиопоэтин-подобного белка 3
Эвинакумаб
Снижает уровень триглицеридов, холестерина ЛПНП и холестерина ЛПВП
Семейная гиперхолестеринемия у пациентов с 2 патологическими генами (гомозиготных)
Упадок сил
головокружение;
Гриппоподобное заболевание
Назофарингит
Тошнота
Боль в ногах или руках
Вещества, связывающие желчные кислоты
Холестирамин
Колестипол
Колесевелам
Связывают желчные кислоты в кишечнике, вызывая выведение кислот из организма, а не их использование для выработки желчи, а также заставляя печень выводить большее количество холестерина ЛПНП из кровотока для выработки желчи
Высокий уровень холестерина ЛПНП
боль в животе;
Связывание с некоторыми другими препаратами (снижая их эффективность)
вздутие живота;
Запор
Тошнота
Увеличение уровня триглицеридов (особенно у людей с высокими уровнями триглицеридов)
Ингибитор абсорбции холестерина
Эзетимиб
Снижает уровень абсорбции холестерина в тонкой кишке
Высокий уровень холестерина ЛПНП
Мало серьезных побочных эффектов
Отек лица и губ (очень редко)
Жидкий стул
Мышечная боль (очень редко)
Производные фиброевой кислоты
Безафибрат*
Ципрофибрат*
Фенофибрат
Гемфиброзил
Повышает скорость расщепления липидов и скорость выведения ЛПОНП из кровотока
Может снизить уровень выработки ЛПОНП печенью
Высокий уровень триглицеридов
Дисбеталипопротеинемия
Возможно высокий уровень холестерина ЛПОНП
боль в животе;
вздутие живота;
диарея;
Камни в желчном пузыре
Высокий уровень ферментов печени
Мышечная боль в связи с воспалением (миозит)
Тошнота
сыпь;
Ингибитор микросомального белка-переносчика триглицеридов
Ломитапид
Подавляет выделение триглицеридов
Семейная гиперхолестеринемия у пациентов с 2 патологическими генами (гомозиготных)
диарея;
Поражение печени
Ниацин
Ниацин
Замедляет выведение ЛПВП
Снижает уровень триглицеридов
В высоких дозах снижает скорость выработки ЛПОНП, который используется для синтеза ЛПНП
Высокий уровень триглицеридов
Высокий уровень холестерина ЛПНП и ЛПОНП
Дисбеталипопротеинемия
Расстройство желудка
Приливы крови
Подагра
Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия)
Высокий уровень ферментов печени
зуд;
Язвы
Омега-3 жирные кислоты
Омега-3 жирные кислоты
Снижают уровень триглицеридов
Могут уменьшить выработку ЛПОНП
Высокий уровень триглицеридов
Отрыжка
диарея;
Ингибиторы PCSK9
Алирокумаб
Снижает уровень ЛПНП
Семейная гиперхолестеринемия и для других людей с повышенным риском развития ишемической болезни сердца
Гриппоподобные симптомы
Редко высокий уровень ферментов печени
Кожные реакции в месте инъекции
Эволокумаб
Снижает уровень ЛПНП
Семейная гиперхолестеринемия и для других людей с повышенным риском развития ишемической болезни сердца
Гриппоподобные симптомы
Аллергическая сыпь
Кожные реакции в месте инъекции
миРНК, нацеленная на PCSK9
Инклисиран
Снижает уровень ЛПНП
Семейная гиперхолестеринемия и для других людей с повышенным риском развития ишемической болезни сердца
Кожные реакции в месте инъекции
Боль или скованность суставов
Статины (ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы)
Аторвастатин
Флувастатин
Ловастатин
Питавастатин
Правастатин
Розувастатин
Симвастатин
Подавляют синтез холестерина, повышая выведение ЛПНП из кровотока
Высокий уровень холестерина ЛПНП, триглицеридов или и того и другого
вздутие живота;
Запор (слабый)
Утомляемость
Головная боль
Жидкий стул
Редко высокий уровень ферментов печени
Редко мышечная боль в связи с воспалением (миозит) или дегенерация (рабдомиолиз)
ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ГМГ-КоА — 3-гидрокси-3-метилглутарил кофермент A; ЛПНП — липопротеины низкой плотности; PCSK9 — пропротеинконвертаза 9-го субтилизин-кексинового типа; миРНК — малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота; ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности.
* Отсутствует в США.