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Гастроэнтерит как побочный эффект лекарственных препаратов

Тошнота, рвота и диарея являются распространенными побочными эффектами многих лекарственных препаратов. Распространенными «виновниками» являются:

  • антациды, содержащие магний в качестве основного ингредиента;

  • антибиотики (диарея может возникать в качестве побочного эффекта или вследствие инфекции, вызванной Clostridioides difficile);

  • Химиотерапия

  • Лучевая терапия

  • колхицин (при подагре);

  • дигоксин (обычно применяемый при сердечной недостаточности или определенных нерегулярных сердечных ритмах);

  • лекарственные препараты для удаления или уничтожения внутренних паразитов;

  • слабительные (злоупотребление слабительными может привести к слабости, рвоте, диарее, потере электролитов и другим нарушениям).

Иногда сложно установить, что гастроэнтерит вызван лекарственным препаратом. В легких случаях врач может порекомендовать отменить принимаемый лекарственный препарат, а позже назначить его снова. Если симптомы ослабевают, когда человек прекращает принимать лекарственный препарат, и возобновляются, когда человек снова начинает его принимать, то лекарственный препарат может быть причиной появления желудочно-кишечных симптомов. В тяжелых случаях гастроэнтерита врач может порекомендовать надолго прекратить прием этого лекарственного препарата.

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