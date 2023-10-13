Гастроэнтерит как побочный эффект лекарственных препаратов
Тошнота, рвота и диарея являются распространенными побочными эффектами многих лекарственных препаратов. Распространенными «виновниками» являются:
Иногда сложно установить, что гастроэнтерит вызван лекарственным препаратом. В легких случаях врач может порекомендовать отменить принимаемый лекарственный препарат, а позже назначить его снова. Если симптомы ослабевают, когда человек прекращает принимать лекарственный препарат, и возобновляются, когда человек снова начинает его принимать, то лекарственный препарат может быть причиной появления желудочно-кишечных симптомов. В тяжелых случаях гастроэнтерита врач может порекомендовать надолго прекратить прием этого лекарственного препарата.