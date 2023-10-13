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В чем содержится жир?

Вид жира

Источник

Мононенасыщенный

Масло авокадо, оливковое и растительное арахисовое масло

Арахисовое масло

Полиненасыщенный

Масло канолы, кукурузное, соевое, подсолнечное и многие другие жидкие растительные масла

Насыщенный

Различные виды мяса, в особенности говядина

Необезжиренные молочные продукты, такие как цельное молоко, масло и сыр

Кокосовое и пальмовое масло

Искусственно гидрогенезированные растительные масла

Омега-3 жирные кислоты

Льняное масло

Озерная форель и некоторые глубоководные рыбы, такие как скумбрия, лосось, сельдь и тунец

Зеленые листовые овощи

Грецкие орехи

Омега-6 жирные кислоты

Растительные масла (в том числе подсолнечное, сафлоровое, кукурузное, хлопковое и соевое)

Рыбьи жиры

Яичные желтки

Транс-жиры

Продукты, испеченные в промышленных условиях, такие как печенье, крекеры и пончики

Некоторые виды картофеля фри и другая жареная пища

Маргарин

Кондитерский жир

Картофельные чипсы

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