В чем содержится жир?
Вид жира
Источник
Мононенасыщенный
Масло авокадо, оливковое и растительное арахисовое масло
Арахисовое масло
Полиненасыщенный
Масло канолы, кукурузное, соевое, подсолнечное и многие другие жидкие растительные масла
Насыщенный
Различные виды мяса, в особенности говядина
Необезжиренные молочные продукты, такие как цельное молоко, масло и сыр
Кокосовое и пальмовое масло
Искусственно гидрогенезированные растительные масла
Омега-3 жирные кислоты
Льняное масло
Озерная форель и некоторые глубоководные рыбы, такие как скумбрия, лосось, сельдь и тунец
Зеленые листовые овощи
Грецкие орехи
Омега-6 жирные кислоты
Растительные масла (в том числе подсолнечное, сафлоровое, кукурузное, хлопковое и соевое)
Рыбьи жиры
Яичные желтки
Транс-жиры
Продукты, испеченные в промышленных условиях, такие как печенье, крекеры и пончики
Некоторые виды картофеля фри и другая жареная пища
Маргарин
Кондитерский жир
Картофельные чипсы