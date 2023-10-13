В поисках источника вечной молодости
Все хотят знать, как оставаться молодым и жить дольше. Ученые исследуют гены, клетки, гормоны, типы питания и другие факторы, чтобы узнать, что является причиной старения и как можно его избежать или отсрочить. Исследования выявили три стратегии, которые могут помочь людям жить дольше:
Люди, занимающиеся физическими упражнениями, имеют лучшее здоровье, чем остальные. Доказано, что физические упражнения приносят большую пользу для здоровья: они помогают улучшать и сохранять способность выполнять повседневные действия, поддерживать здоровый вес и предотвращать или откладывать развитие расстройств, таких как ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, диабет, снижение когнитивной функции и раннюю смерть. Упражнения на выносливость (например, ходьба, езда на велосипеде, танцы, плавание, аэробика с низким уровнем нагрузки) приносят документально подтвержденную пользу для здоровья пожилых людей. Упражнения на укрепление мышц также имеют хорошо задокументированные преимущества. Программы физических упражнений, которые более интенсивны, чем ходьба, могут включать любое сочетание 4 видов физических упражнений:
Люди должны иметь возможность выбирать виды активности, от которых они получают удовольствие, в зависимости от состояния здоровья и уровня физической подготовки, однако следует рекомендовать включать все 4 вида упражнений.
Люди, употребляющие продукты с низким содержанием жира, к которым относятся фрукты и овощи, имеют лучшее здоровье, чем те, которые чащу едят жирную пищу и пищу с содержанием крахмала. Кроме того, люди, проживающие в странах Средиземноморья и соблюдающие так называемую средиземноморскую диету, по-видимому, живут дольше. Как правило, эта диета считается более полезной для здоровья, чем европейская и американская, потому что она предполагает употребление большего количества цельных злаков, фруктов, овощей, бобов, орехов и рыбы и меньшего количества красного мяса. Кроме того, основным потребляемым жиром является оливковое масло. Оливковое масло содержит много витаминов и является мононенасыщенным, а не насыщенным. Мононенасыщенные жиры не вызывают повышение уровня холестерина так, как это делают насыщенные жиры. Получены доказательства того, что средиземноморская диета уменьшает частоту инфарктов миокарда, инсультов, сердечно-сосудистой смерти и развития сахарного диабета. Соответственно, большинство специалистов рекомендуют придерживаться этой диеты. (Однако потребление слишком малого количества калорий, белка или питательных веществ сопряжено с рисками, которые могут повлиять на качество жизни или иметь отрицательные последствия (такие как потеря мышечной ткани — состояние, называемое саркопенией). Следует употреблять достаточное количество питательных веществ, но не превышать его).
Соблюдение низкокалорийной диеты в течение всей жизни способствует долголетию, возможно, потому, что такая диета замедляет обмен веществ, снижает количество определенных вредных веществ в организме, или и то, и другое. Эти вредные вещества, которые называются свободными радикалами, являются побочными продуктами нормальной работы клеток. Считается, что урон, наносимый клеткам свободными радикалами, способствует старению организма и развитию расстройств, таких как ишемическая болезнь сердца и онкологические заболевания. Однако исследований того, может ли низкокалорийная диета продлевать жизнь людей, не проводилось.
Эти три стратегии потребовали бы внесения серьезных изменений в образ жизни большинства людей. Поэтому многие люди ищут другие, более легкие способы предотвратить или замедлить старение. Например, они могут искать другие способы борьбы со свободными радикалами. Вещества, называемые антиоксидантами, способны нейтрализовать свободные радикалы и тем самым теоретически предотвращать повреждение клеток. Витамины С и Е являются антиоксидантами. Поэтому некоторые люди принимают эти витамины в огромных количествах в виде пищевых добавок, надеясь замедлить процесс старения. Другие антиоксиданты, такие, как бета-каротин (форма витамина А), иногда принимают в виде пищевых добавок. Теоретически, использовать антиоксиданты для предотвращения старения вполне разумно. Однако врачи недавно поняли, что организм иногда использует свободные радикалы с пользой, например, для работы иммунной системы. Таким образом, есть основания полагать, что применение большого количества антиоксидантов может оказаться нецелесообразным; также получены некоторые доказательства того, что высокие дозы витамина Е и иногда бета-каротина, могут приносить вред. В любом случае, данных, свидетельствующих о том, что антиоксиданты, принимаемые в виде пищевых добавок, предотвращают и замедляют старение, в исследованиях получено не было. Кроме того, существуют прямые доказательства того, что антиоксиданты, принимаемые в виде пищевых добавок, не защищают от таких расстройств, как инфаркт миокарда, инсульт или онкологические заболевания, а также не увеличивают продолжительность жизни. Также не было доказано и то, что такие пищевые добавки являются безвредными.
С возрастом у людей снижаются уровни некоторых гормонов. Поэтому люди могут стараться отложить или замедлить старение, принимая пищевые добавки этих гормонов. Примерами таких гормонов являются тестостерон, эстроген, ДГЭА (дегидроэпиандростерон), человеческий гормон роста и мелатонин. Но не существует доказательств того, что гормональные пищевые добавки оказывают какой-либо эффект на процесс старения, а применение некоторых из них связано с известными рисками. Кроме того, некоторые эксперты считают, что снижение уровня определенных гормонов на самом деле может продлевать жизнь, замедляя обмен веществ в организме.
Некоторые люди считают, что восточные практики, такие, как йога, тай-чи и цигун, могут продлевать жизнь. В основе этих практик лежит принцип о том, что здоровье касается человека в целом (его физической, эмоциональной, психической и духовной составляющих), а также внутреннего равновесия. Эти практики могут включать релаксацию, техники дыхания, режим питания и медитацию, а также физические упражнения. Они безопасны для пожилых людей и могут делать их жизнь лучше. Но продлевают ли они жизнь — доказать трудно.