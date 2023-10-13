Всем ли необходимо тестирование?
Коротко говоря — нет. Несмотря на то, что многие считают медицинские исследования заслуживающими доверия, их результаты не всегда верны:
Обследоваться или нет? Возможность получения ложноположительного результата снижает ценность обследования. Если вероятность заболевания ниже, чем вероятность того, что при обследовании будет получен ложноположительный результат, обследование скорее запутает ситуацию.
Пример: Допустим, родители подозревают, что у их четырехлетней дочери имеется инфекция мочевыводящих путей (ИМП), поскольку при ходьбе она сжимает бедра. Однако на осмотре врач не обнаруживает у девочки никаких других признаков, характерных для ИМП. То есть у девочки отсутствует частое мочеиспускание, боль или жжение при мочеиспускании и болезненность при пальпации мочевого пузыря и почек. Исходя из полученных данных врач делает вывод, что вероятность ИМП крайне невелика (не более 5 %), и сообщает родителям, что поскольку других симптомов не наблюдается, то больше ничего делать не нужно. Родители говорят, что им станет легче, если врач назначит анализ мочи и убедится в отсутствии ИМП у их дочери. Может ли обследование помочь или навредить?
Оценка потенциальной пользы результатов обследований: Предположим, врач назначил анализ на ИМП, при этом известно, что частота ложноположительных результатов этого метода составляет 10 % (10 %-ная частота ложноположительных результатов типична для многих медицинских обследований).
Даже если предположить, что результат анализа при наличии ИМП всегда положительный, это означает, что из 100 маленьких девочек, как эта,
Но
Другими словами, конкретно у этой маленькой девочки вероятность ошибки при получении положительного результата теста будет в два раза выше, чем вероятность получения правильного результата.
Влияние результатов обследований на принятие решений: Следовательно, в этом случае даже положительные результаты теста не должны изменить решения врача о том, что лечения не требуется, поскольку высока вероятность получения неверного положительного результата обследования. Поскольку результаты теста не повлияли бы на решение врача относительно лечения, проведение такого теста не является необходимым.
Картина была бы иной, если бы врач считал вероятность ИМП более высокой. Если бы вероятность была 50-50, у большинства пациентов с положительным результатом анализа действительно бы имела место ИМП, и обследование было бы целесообразным.
Эти математические выкладки объясняют, почему врачи стараются назначать обследования только при обоснованной вероятности соответствующего заболевания.