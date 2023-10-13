Возможные проблемы с питанием через зонд
Проблема
Возможные побочные эффекты
Комментарии
В связи с зондом
Наличие зонда в носу или во рту
Дискомфорт
Повреждение носа, горла или пищевода
Зонд в носу или во рту, особенно если он большой, может раздражать ткани, вызывая боль и иногда кровотечение. В таких случаях зонд обычно извлекают, и питание продолжается с помощью зонда для питания другого типа.
Носовые пазухи могут закупориваться, что повышает вероятность развития инфекций (синусит).
Неправильное размещение зонда, вставленного через нос или рот
Повреждение соответствующей области
Кашель или позывы на рвоту
Изредка зонд в носу или во рту попадает в дыхательные пути, а не в пищевод. В результате пища может попасть в легкие. Если трубка попадает в дыхательные пути, люди, находящиеся в сознании и в бодрствующем состоянии, кашляют и испытывают позывы на рвоту.
Неправильная замена зонда, ранее введенного непосредственно в желудок или тонкую кишку
Когда трубка смещается, ее необходимо извлечь и установить снова. Если первоначально зонд вставлялся непосредственно в желудок или тонкую кишку, повторное введение зонда может быть более сложным, и зонд может попасть в пространство вне пищеварительного тракта. Пища может попасть в пространство вокруг органов брюшной полости. В результате оболочка, которая выстилает это пространство, может быть инфицирована — это серьезная инфекция, называемая перитонит.
Закупорка зонда
Недостаточное питание
Густые смеси или таблетки могут закупорить зонд. Иногда врачи могут растворить закупорку, промывая зонд водой или добавляя определенные ферменты или вещества, которые расщепляют пищу.
Случайное удаление зонда
Недостаточное питание
Зонды часто выдергивают случайно. Если зонд еще нужен для обеспечения питания, его необходимо ввести снова.
Связанные с питательной смесью
Непереносимость смеси
Диарея, нарушение пищеварения, тошнота и рвота
Смесь вызывает непереносимые симптомы, связанные с пищеварением, у 20 % людей, питающихся через зонд, и у 50 % людей, имеющих тяжелое заболевание. Эти симптомы более распространены, когда пища вводится большими порциями (называемыми болюсами) несколько раз в день, а не непрерывно в течение более длительных периодов времени.
диарея;
Частый жидкий стул
Многие жидкие лекарственные препараты, вводимые через зонд для питания, содержат сорбитол, который может вызывать или усиливать диарею. При диарее многие питательные вещества проходят через пищеварительный тракт, не всасываясь.
Нарушения баланса питательных веществ
Аномальный уровень электролитов
Аномально высокий уровень сахара в крови (гипергликемия)
Слишком много жидкости в организме (объемная перегрузка)
Врачи регулярно измеряют массу тела (для выявления слишком большого количества воды), а также уровень электролитов, сахара (глюкозы) и других веществ в крови. После этого они при необходимости корректируют смесь.
Иное
Обратное затекание содержимого желудка в пищевод (рефлюкс)
Избыточная секреция во рту и горле
Вдыхание (аспирация) смеси в легкие, что вызывает кашель и удушье и повышает риск инфекции, такой как пневмония
Если у человека есть любая из этих проблем, он может вдохнуть смесь в легкие, даже если зонд размещен правильно и изголовье кровати поднято.