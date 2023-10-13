Взгляд на старение: Травмы мягких тканей
У взрослых старше 65 лет вероятность повреждения мышц, связок и сухожилий выше отчасти потому, что они более склонны к падениям. Они более склонны к падениям по следующим причинам:
У лиц пожилого возраста чаще возникают осложнения в процессе выздоровления, который происходит медленнее, чем у более молодых людей, поскольку
У пожилых людей даже незначительные травмы могут существенно препятствовать привычной повседневной деятельности — принимать пищу, одеваться, мыться и даже ходить, особенно если они пользовались ходунками до травмы.
Иммобилизация: Иммобилизация представляет собой особенную проблему у пожилых людей.
У пожилых людей более высока вероятность того, что иммобилизация вызовет следующие симптомы:
Пролежни развиваются, когда в определенном участке отсутствует либо существенно нарушено кровоснабжение. У пожилых людей кровоснабжение в конечностях уже может быть снижено. Когда на травмированную конечность накладывают гипс, кровоток замедляется еще больше, и могут образовываться пролежни. При необходимости постельного режима на участке кожи, соприкасающемся с кроватью, могут образовываться пролежни. Необходимо тщательно осматривать данные участки на наличие любых признаков повреждения кожи.
Поскольку вероятность проблем у пожилых людей при иммобилизации повышена, лечение костно-мышечных травм в этой возрастной группе направлено скорее на помощь в достижении скорейшего возврата к повседневной активности.