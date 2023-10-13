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Взгляд на старение: Травмы мышц, костей и других тканей

У людей старше 65 лет перелом более вероятен по следующим причинам:

  • У них может быть остеопороз, который повышает вероятность переломов.

  • Некоторые обычные связанные с возрастом изменения равновесия, зрения и чувствительности (главным образом, стопы), мышечной силы и контроля артериального давления повышают вероятность падения у пожилых людей. У пожилых людей может наблюдаться чрезмерное падение артериального давления в положении сидя либо при вставании, что вызывает головокружение или предобморочное состояние при вставании.

  • У них снижается способность защитить себя во время падений.

  • У них повышается вероятность развития нежелательных эффектов при приеме лекарственных препаратов (таких как сонливость, потеря равновесия и головокружение), что повышает вероятность падений.

У лиц пожилого возраста часто возникают переломы длинных костей конечностей, таких как кости предплечья, плеча, голени и бедра. Также у лиц пожилого возраста часто происходят переломы таза, позвоночника (позвонков) и запястья.

У лиц пожилого возраста чаще возникают осложнения в процессе выздоровления, который происходит медленнее, чем у более молодых людей, поскольку

  • У пожилых лиц процесс заживления, как правило, более длительный, чем у более молодых взрослых.

  • Как правило, у пожилых снижена общая выносливость, гибкость и хуже равновесие по сравнению с более молодыми людьми. Таким образом, компенсация ограничений, вызванных переломом, происходит тяжелее, а возврат к повседневной активности — сложнее.

  • Если пожилые люди неактивны либо обездвижены (посредством гипсовых повязок, шин или постельного режима), они теряют мышечную ткань быстрее, чем молодые взрослые люди. Таким образом, иммобилизация приводит к мышечной слабости. Иногда мышцы становятся короче, а в околосуставных структурах, таких как связки и сухожилия, образуется рубцовая ткань. Данное состояние (так называемые контрактуры) ограничивает подвижность в суставе.

  • У пожилых людей более высока вероятность других заболеваний (таких как артрит или нарушения кровообращения), которые могут препятствовать выздоровлению либо замедлять заживление.

У пожилых людей даже незначительные переломы могут существенно препятствовать привычной повседневной деятельности — принимать пищу, одеваться, мыться и даже ходить, особенно если они пользовались ходунками до травмы.

Иммобилизация: Иммобилизация представляет собой особенную проблему у пожилых людей.

У пожилых людей более высока вероятность того, что иммобилизация вызовет:

Пролежни развиваются, когда в определенном участке отсутствует либо существенно нарушено кровоснабжение. У пожилых кровоснабжение в конечностях уже может быть снижено. Когда на травмированную конечность накладывают гипс, кровоток замедляется еще больше, и могут образовываться пролежни. При необходимости постельного режима на участке кожи, соприкасающемся с кроватью, могут образовываться пролежни. Необходимо тщательно осматривать данные участки на наличие любых признаков повреждения кожи.

Поскольку вероятность проблем у лиц пожилого возраста при иммобилизации повышена, лечение переломов в этой возрастной группе направлено скорее на помощь в достижении скорейшего возврата к повседневной активности, чем на идеальное выравнивание переломанной кости.

Чтобы уменьшить время иммобилизации и помочь пострадавшему поскорее вернуться к повседневной активности, врачи все чаще прибегают к хирургическому вмешательству для восстановления либо протезирования кости при переломе шейки бедра. Пациенту рекомендуют двигаться и ходить (как правило, с помощью ходунков) уже в первый день после операции. Также начинают физиотерапию (например, после перелома шейки бедра). В отсутствие хирургического вмешательства пострадавший с переломом шейки бедра будет прикован к постели в течение нескольких месяцев, прежде чем кости смогут выдержать вес тела.

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