Взгляд на старение: Травмы мышц, костей и других тканей
У людей старше 65 лет перелом более вероятен по следующим причинам:
У лиц пожилого возраста часто возникают переломы длинных костей конечностей, таких как кости предплечья, плеча, голени и бедра. Также у лиц пожилого возраста часто происходят переломы таза, позвоночника (позвонков) и запястья.
У лиц пожилого возраста чаще возникают осложнения в процессе выздоровления, который происходит медленнее, чем у более молодых людей, поскольку
У пожилых людей даже незначительные переломы могут существенно препятствовать привычной повседневной деятельности — принимать пищу, одеваться, мыться и даже ходить, особенно если они пользовались ходунками до травмы.
Иммобилизация: Иммобилизация представляет собой особенную проблему у пожилых людей.
У пожилых людей более высока вероятность того, что иммобилизация вызовет:
Пролежни развиваются, когда в определенном участке отсутствует либо существенно нарушено кровоснабжение. У пожилых кровоснабжение в конечностях уже может быть снижено. Когда на травмированную конечность накладывают гипс, кровоток замедляется еще больше, и могут образовываться пролежни. При необходимости постельного режима на участке кожи, соприкасающемся с кроватью, могут образовываться пролежни. Необходимо тщательно осматривать данные участки на наличие любых признаков повреждения кожи.
Поскольку вероятность проблем у лиц пожилого возраста при иммобилизации повышена, лечение переломов в этой возрастной группе направлено скорее на помощь в достижении скорейшего возврата к повседневной активности, чем на идеальное выравнивание переломанной кости.
Чтобы уменьшить время иммобилизации и помочь пострадавшему поскорее вернуться к повседневной активности, врачи все чаще прибегают к хирургическому вмешательству для восстановления либо протезирования кости при переломе шейки бедра. Пациенту рекомендуют двигаться и ходить (как правило, с помощью ходунков) уже в первый день после операции. Также начинают физиотерапию (например, после перелома шейки бедра). В отсутствие хирургического вмешательства пострадавший с переломом шейки бедра будет прикован к постели в течение нескольких месяцев, прежде чем кости смогут выдержать вес тела.