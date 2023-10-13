Взгляд на старение: Сухость во рту
Многие пожилые люди страдают от сухости во рту. Старение само по себе лишь незначительно влияет на степень увлажненности ротовой полости. Однако оно делает людей более восприимчивыми к заболеваниям, которые вызывают сухость во рту. Кроме того, пожилые люди чаще принимают лекарственные препараты, которые могут вызвать сухость во рту.
Для многих людей сухость во рту — всего лишь временный дискомфорт. У других, напротив, это постоянная проблема, которая влияет на процесс восприятия вкуса, вызывает проблемы при жевании, глотании, разговоре, а также вызывает дискомфорт при ношении зубных протезов. Стойкая сухость во рту увеличивает риск возникновения кариеса и заболеваний десен. Стойкая сухость во рту, как правило, является симптомом заболевания или побочным эффектом лекарственного препарата.