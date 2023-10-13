Взгляд на старение: Пролежни
Старение само по себе не является причиной пролежней. Но при старении в тканях происходят изменения, которые увеличивают вероятность развития пролежней. С возрастом внешние слои кожи истончаются. У многих пожилых людей меньше жира и мышц, которые помогают поглощать давление. Количество кровеносных сосудов сокращается, а их стенки становятся тоньше и легче рвутся. Все раны, в том числе пролежни, заживают медленнее.
Развитию пролежней у людей пожилого возраста способствуют определенные факторы риска: