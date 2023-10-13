Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Взгляд на старение: Пролежни

Старение само по себе не является причиной пролежней. Но при старении в тканях происходят изменения, которые увеличивают вероятность развития пролежней. С возрастом внешние слои кожи истончаются. У многих пожилых людей меньше жира и мышц, которые помогают поглощать давление. Количество кровеносных сосудов сокращается, а их стенки становятся тоньше и легче рвутся. Все раны, в том числе пролежни, заживают медленнее.

Развитию пролежней у людей пожилого возраста способствуют определенные факторы риска:

  • Отсутствие возможности нормально двигаться из-за болезни, например, инсульта

  • Необходимость оставаться в постели в течение длительного времени, например, из-за хирургического вмешательства

  • Чрезмерная сонливость (такие люди реже меняют положение или редко просят кого-нибудь помочь им в этом)

  • Потеря чувствительности из-за поражения нервов (такие люди не ощущают дискомфорта или боли, которые побудили бы их изменить положение)

  • Более слабая реакция на то, что происходит внутри и вокруг них, в том числе на собственный дискомфорт или боль, из-за болезни, например, деменции

  • Более слабая способность к заживлению ран из-за таких заболеваний, как сахарный диабет, заболевание периферических артерий или венозная недостаточность

По этим темам