Взгляд на старение: Проблемы с глотанием
С возрастом некоторые изменения могут оказать влияние на способность к проглатыванию. Вырабатывается несколько меньшее количество слюны. В результате пища размягчается (размачивается) хуже и содержит меньше влаги перед проглатыванием. Мышцы челюстей и горла могут несколько ослабнуть, делая жевание и проглатывание менее эффективными. Кроме того, выше вероятность того, что у пожилых людей разовьются состояния, затрудняющие жевание и глотание. Например, выше вероятность того, что у них расшатаны зубы или они используют зубные протезы.
При старении сокращения, которые проталкивают пищу через пищевод, ослабевают. Это изменение очень незначительное и обычно не оказывает эффекта на продвижение пищи в желудок. Но если пожилой человек попытается съесть что-либо лежа на спине или лечь сразу после еды, то могут возникать затруднения с продвижением пищи в желудок. Если развивается рефлюкс, то стареющий пищевод может медленнее возвращать выброшенную желудком кислоту обратно в желудок. У некоторых пожилых людей наблюдается грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая может способствовать рефлюксу.