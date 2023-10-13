Взгляд на старение: Потеря зрения у пожилых людей
Чаще всего потеря зрения у пожилых больных связана с помутнением хрусталика глаза (катаракты) или повреждением зрительного нерва (как это происходит при глаукоме) или сетчатки (как это происходит при возрастной дегенерации желтого пятна и диабетической ретинопатии). Менее распространенной причиной потери зрения является отсутствие доступа крови к глазу. Заболевания век главным образом меняют внешний вид глаза и, как правило, не приводят к потере зрения, но они могут создавать дискомфорт. Ухудшать зрение также может тяжелое опущение век.
Какой бы ни была причина потери зрения, любое изменение остроты зрения может ухудшить качество жизни пожилого человека, и, косвенно, состояние его здоровья. Например, плохое зрение может привести к автокатастрофе или к падению. Потерю зрения особенно тяжело переносят пожилые больные, которым приходится бороться и с другими проблемами, такими, как плохое равновесие и потеря слуха. В таких случаях потеря зрения может стать причиной серьезной травмы и может привести к тому, что человек не сможет заниматься повседневной деятельностью.