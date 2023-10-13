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Взгляд на старение: Повышенное артериальное давление

Изменения, вызванные старением, могут способствовать повышению артериального давления без всяких видимых причин (первичная гипертензия). С возрастом крупные артерии постепенно теряют свою эластичность, становясь более жесткими, а мелкие артерии могут частично блокироваться. Некоторые специалисты считают, что эта жесткость в сочетании с сужением мелких артерий может частично объяснить, почему с возрастом происходит повышение артериального давления.

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