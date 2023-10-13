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Взгляд на старение: Питание

Рацион питания — это то, что человек ест, независимо от цели. Оптимальный рацион питания для пожилых людей пока не определен. Тем не менее, с возрастом людям может быть полезно менять некоторые аспекты своего рациона питания с учетом изменений, происходящих в организме в процессе старения. В отношении некоторых питательных веществ (например, углеводов и жиров) никаких изменений не требуется.

  • Калории: По мере старения люди становятся менее активными, а значит, затрачивают меньше энергии, что способствует повышению массы тела. Если они будут стараться потреблять меньше калорий, чтобы не располнеть, то они могут не получить все необходимые питательные вещества, в особенности витамины и минералы. Если пожилые люди сохраняют физическую активность, их потребность в калориях, возможно, не изменится.

  • Белок: По мере старения люди теряют мышечную массу. Если пожилые люди не потребляют достаточно белка, потери мышечной массы могут быть еще больше. Пожилые люди, у которых есть проблемы с приемом пищи (например, из-за затрудненного глотания или стоматологических заболеваний), могут получать белок, употребляя пищу, которую легче жевать, чем мясо, — например, рыбу, молочные продукты, яйца, арахисовое масло, бобы и продукты из сои.

  • Клетчатка: Употребление достаточного количества клетчатки может помочь противодействовать замедлению работы пищеварительного тракта, которое возникает в процессе старения. Пожилые люди ежедневно должны съедать 8–12 порций еды, богатой клетчаткой. Предпочтительно получать клетчатку из пищи, но могут потребоваться добавки, содержащие клетчатку, например, подорожник.

  • Витамины и минералы: Пожилым людям бывает необходимо принимать добавки, содержащие особые витамины и минералы, в дополнение к поливитаминному препарату. Примерами являются кальций, витамин D и витамин B12. Получить достаточное количество кальция и витамина D из пищи бывает трудно. Эти питательные вещества необходимы для сохранения крепких костей, что особенно важно для пожилых людей. У некоторых пожилых людей витамин B12 не усваивается в достаточном количестве, даже если с пищей его поступает достаточно. Причина в том, что желудок и кишечник теряют способность извлекать витамин В12 из пищи или всасывать его. У пожилых людей, имеющих такую проблему, витамин B12 может усваиваться лучше, если его принимать в качестве добавки.

  • Вода: С возрастом у людей повышается вероятность обезвоживания организма, потому что их способность ощущать жажду снижается. Таким образом, пожилые люди должны сознательно прилагают усилия и пить достаточно жидкости, а не ждать, пока они почувствуют жажду. Однако в целом пожилым людям не требуется пить больше воды, чем молодым людям.

Пожилые люди с большей долей вероятности могут иметь расстройства или принимать лекарства, которые могут изменять питательные потребности организма или его способность удовлетворять эти потребности. Болезни и лекарства могут снижать аппетит или нарушать усвоение питательных веществ. При посещении врача пожилые люди должны выяснить у него, оказывают ли их заболевания или принимаемые ими препараты какое-либо влияние на питание.

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