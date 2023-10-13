Взгляд на старение: Питание
Рацион питания — это то, что человек ест, независимо от цели. Оптимальный рацион питания для пожилых людей пока не определен. Тем не менее, с возрастом людям может быть полезно менять некоторые аспекты своего рациона питания с учетом изменений, происходящих в организме в процессе старения. В отношении некоторых питательных веществ (например, углеводов и жиров) никаких изменений не требуется.
Пожилые люди с большей долей вероятности могут иметь расстройства или принимать лекарства, которые могут изменять питательные потребности организма или его способность удовлетворять эти потребности. Болезни и лекарства могут снижать аппетит или нарушать усвоение питательных веществ. При посещении врача пожилые люди должны выяснить у него, оказывают ли их заболевания или принимаемые ими препараты какое-либо влияние на питание.