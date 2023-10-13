Взгляд на старение: Инсульты
После инсульта у пожилых людей с большей вероятностью развиваются такие проблемы, как пролежни, пневмония, необратимое укорочение мышц, ограничивающие движения (контрактуры), а также депрессия. У пожилых людей также, скорее всего, уже есть заболевания, которые накладывают ограничения на лечение инсульта. Например, у них может быть повышенное артериальное давление или желудочно-кишечные кровотечения, что исключает прием антикоагулянтов для снижения риска образования сгустков крови. Некоторые методы лечения, например, эндартерэктомия (хирургическое удаление жировых отложений в артериях), с большей вероятностью вызывают осложнения у пожилых людей. Тем не менее, решения о методах лечения должны приниматься, исходя из состояния пациента, а не только на основании возраста.
Некоторые заболевания, распространенные у пожилых людей, могут мешать восстановлению после инсульта, как, например, следующие:
Хорошее восстановление более вероятно, если у людей пожилого возраста есть:
Поскольку восстановление после инсульта зависит от столь многих медицинских, социальных, финансовых и жизненных факторов, реабилитация и уход за пожилыми людьми должны разрабатываться отдельно для каждого пациента и контролироваться группой медицинских работников (включая медсестер, психологов и социальных работников, а также врача или физиотерапевта). Члены группы могут также предоставлять информацию о ресурсах и стратегиях для помощи пациентам, перенесшим инсульт, а также ухаживающим за ними людям.