Взгляд на старение: Изменения щитовидной железы у пожилых людей
Возраст оказывает лишь незначительное воздействие на щитовидную железу и ее гормоны. С возрастом щитовидная железа уменьшается в размере и смещается вниз по шее. Уровень гормона щитовидной железы трийодтиронина (T3) может незначительно снизиться, но скорость жизненно важных функций изменяется совсем немного. Однако по мере старения заболевания щитовидной железы становятся все более распространенными.
Заболевания, нарушающие функцию щитовидной железы, в частности, гипертиреоз и гипотиреоз, у пожилых людей могут быть не распознаны. Часто эти заболевания вызывают симптомы, которые по ошибке можно принять за симптомы других заболеваний или даже за признаки старения.
Повышенная или сниженная функция щитовидной железы может значительно ухудшить самочувствие пожилых людей, а также их способность выполнять ежедневные действия. Поэтому для получения надлежащего лечения важно своевременно выявить и диагностировать эти заболевания.
Некоторые специалисты рекомендуют измерять уровень тиреотропного гормона в крови у людей старше 70 лет ежегодно или раз в несколько лет, хотя ряд медицинских организаций, изучающих этот вопрос, выступают против скрининга взрослых, у которых нет симптомов, чтобы избежать чрезмерного лечения людей с незначительными отклонениями лабораторных показателей.