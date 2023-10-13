Взгляд на старение: Делирий
Делирий более распространен у пожилых людей. Это расстройство — распространенная причина, в связи с которой члены семьи пожилого человека обращаются к врачу или в больницу. Во время пребывания в госпитале в какой-то момент примерно у 15–50 % пожилых людей развивается делирий.
Причины
У пожилых людей делирий может быть результатом любого нарушения, вызывающего делирий у более молодых людей. Но делирий может также быть результатом и менее серьезных нарушений, например, следующих:
Определенные возрастные изменения делают пожилых людей более подверженными развитию делирия. К таким изменениям относятся:
Лекарственные препараты: Пожилые люди более чувствительны к воздействию многих лекарственных и наркотических препаратов. У пожилых людей причиной делирия чаще всего являются лекарственные препараты, воздействующие на то, как функционирует головной мозг, например, седативные средства. Тем не менее, препараты, в норме не затрагивающие функцию головного мозга, в том числе многочисленные безрецептурные лекарственные препараты (особенно антигистамины), также могут вызывать делирий. Пожилые люди более чувствительны к антихолинергическому действию, которое присуще многим из таких лекарственных препаратов. Одним из таких видов действия является дезориентация.
Возрастные изменения головного мозга: Делирий возникает чаще у пожилых людей, поскольку возрастные изменения головного мозга делают их более чувствительными к таким эффектам. Например, у пожилых людей обычно меньше клеток головного мозга и пониженный уровень ацетилхолина — вещества, способствующего обмену информацией между клетками головного мозга. Любой стресс (вследствие действия препарата, заболевания или обстоятельств), который вызывает дальнейшее снижение уровня ацетилхолина, может еще более затруднять функцию головного мозга. Таким образом, у пожилых людей такие стрессы с большей вероятностью вызывают делирий.
Другие нарушения: у пожилых людей также с большей вероятностью могут быть и другие нарушения, повышающие их восприимчивость к делирию, например, следующие:
Делирий нередко является первым признаком другого, иногда серьезного заболевания. Например, первым симптомом у пожилых людей с COVID-19 может быть делирий, иногда без других симптомов COVID-19.
Симптомы
Делирий обычно продолжается дольше у пожилых людей.
Дезориентацию — наиболее очевидный симптом — может быть сложнее распознать у пожилых людей. При делирии более молодые люди могут быть возбуждены, но старики обычно становятся тихими и отстраненными. В таких случаях распознать делирий еще труднее.
Наличие делирия также увеличивает риск того, что пожилым людям с COVID-19 придется остаться в отделении интенсивной терапии (ОИТ), посещать реабилитационный центр после выписки из больницы и/или риск смерти.
Если у пожилого человека развивается психотическое поведение, обычно это является признаком делирия или деменции. Психоз вследствие психического расстройства редко развивается в пожилом возрасте.
У пожилых людей более вероятно развитие деменции, что делает выявление делирия более затруднительным. Оба расстройства вызывают дезориентацию. Врачи стремятся различить эти два расстройства, расспрашивая, насколько быстро развивалась дезориентация, а также какой была ранее психическая функция пациента. Врачи задают пациенту ряд вопросов, в которых проверяются различные аспекты мышления (оценка психического статуса). Врачи обычно лечат пациентов, у которых внезапно ухудшается психическая функция, даже если у них деменция, таким образом, как если бы у них был делирий, пока не подтверждено его отсутствие. Деменция повышает риск развития делирия, а у некоторых людей присутствуют оба нарушения.
Лечение
Делирий и госпитализация, которая обычно требуется в таких случаях, могут вызвать множество других нарушений, например, недостаточность питания, обезвоживание и пролежни. Такие нарушения у пожилых людей могут приводить к серьезным последствиям. Таким образом, пожилым людям может быть полезно лечение, проводимое многопрофильной группой, в которую входит врач, физиотерапевт и трудотерапевт, медсестры и социальные работники.
Профилактика
Для профилактики делирия у пожилых людей во время пребывания в стационаре члены семьи могут обратиться к персоналу больницы за помощью — делая следующее:
Члены семьи могут навещать пациента и беседовать с ним, поддерживая его текущую осведомленность. Пациенты с делирием могут бояться, а знакомый голос родного человека оказывает успокаивающее воздействие.