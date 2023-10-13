Взгляд на старение: гигантоклеточный артериит и ревматическая полимиалгия
Гигантоклеточный (височный) артериит и ревматическая полимиалгия, которые часто развиваются одновременно, практически исключительно поражают людей старше 50 лет. Вероятность развития этих заболеваний с возрастом увеличивается.
Гигантоклеточный артериит обычно сопровождается пульсирующей болью и нарушениями зрения (в том числе болями в глазах и вблизи них). Ревматическая полимиалгия приводит к болезненности и напряженности мышц. Без лечения боль, которая сопровождает эти заболевания, независимо от того, возникают ли они одновременно или независимо, способна существенно осложнить повседневную жизнь. Кроме того, без необходимого лечения гигантоклеточный артериит может приводить к слепоте.
Кортикостероиды, основное средство лечения этих заболеваний, у пожилых людей могут привести к неблагоприятным последствиям. Эти лекарственные препараты позволяют достичь выраженных улучшений и крайне необходимы для профилактики слепоты. Однако у пожилых людей при их приеме повышена вероятность побочных эффектов. У больных наблюдается задержка жидкости, возможно повышение аппетита, не исключена возможность дезориентации. Может повыситься уровень сахара в крови, что в некоторых случаях приводит к диабету, и снизиться плотность костной ткани. Возможно повышение артериального давления. Для снижения вероятности развития этих эффектов врачи снижают дозу кортикостероидов и в кратчайшее возможное время отменяют эти лекарственные препараты.
Пожилым людям, принимающим кортикостероиды, рекомендуется принимать необходимые меры для сохранения плотности костной ткани. Такие больные могут выполнять физические упражнения с отягощением, принимать препараты кальция и витамина D. Прием лекарственных препаратов для предотвращения резорбции костной ткани может способствовать повышению плотности костной ткани. К таким лекарственным препаратам относятся бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, ибандронат и золедроновая кислота).
У многих больных при условии строгого соблюдения предписаний врача возможно полное выздоровление.