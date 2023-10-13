Взгляд на старение: Выпадение зуба
Всего одно поколение назад большинство людей предполагало, что достигнет пожилого возраста с искусственными зубами или вообще без зубов. За последние несколько десятилетий эти прогнозы существенно изменились в большинстве стран, где имеется доступ к стоматологической помощи. Хотя практически половина людей от 85 лет и выше не имеют естественных зубов, вероятность потери зубов при старении постоянно снижается. Существует несколько причин для такого изменения: улучшение питания, улучшенный доступ к стоматологическому обслуживанию и более качественное лечение зубного кариеса и заболеваний периодонта.
При выпадении зубов значительно сложнее жевать, а речь превращается в сложную задачу. Отсутствие зубов кардинально меняет вид лица, форму губ, щек, носа и подбородка.
Люди, которые потеряли все или часть зубов, тем не менее, сохраняют способность принимать пищу, но предпочитают более мягкие продукты. Мягкая пища содержит довольно высокое количество углеводов и небогата белками, витаминами и минералами. Пищу, богатую белками, витаминами и минералами, например, мясо, птицу, злаки и свежие фрукты и овощи, труднее пережевывать. Следовательно, пожилые люди, употребляющие в основном мягкую пищу, могут не получать достаточного количества питательных веществ.