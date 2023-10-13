Взгляд на старение: Водный баланс
Обезвоживание
Пожилые люди особенно чувствительны к обезвоживанию. К распространенным причинам обезвоживания относятся следующие:
Кроме того, чувство жажды возникает у пожилых людей медленнее и ощущается менее остро, чем у молодых людей, поэтому даже достаточно здоровые люди могут потреблять недостаточное количество жидкостей.
Некоторые пожилые люди также могут пить меньше из-за нежелания просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет, или из-за недержания или страха недержания мочи.
С возрастом увеличивается процентное содержание жировой ткани. Поскольку жировая ткань содержит меньше воды, чем мышечная, общее количество воды в организме с возрастом уменьшается.
Чрезмерная гидратация (гипергидратация)
При чрезмерной гидратации в организме содержится избыточное количество воды. У пожилых людей почки менее эффективно выводят избыточную воду, и поэтому у них чрезмерная гидратация развивается быстрее, чем у молодых людей. Отеки при этом появляются не всегда.