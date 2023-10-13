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Беременность: неделя за неделей

Фазы беременности описываются как триместры:

  • первый триместр: неделя 0 (первый день последней менструации) до недели 13 плюс 6 дней

  • второй триместр: неделя 14 — неделя 27 плюс 6 дней

  • третий триместр: с недели 28 до родов

События

Недели беременности*

Первый триместр

Последний менструальный цикл перед оплодотворением

1

13 недель беременности

Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом

2

Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) делится и развивается в полый клубок клеток, называемый бластоцистой.

Бластоциста имплантируется в стенку матки.

3

Наружные клетки бластоцисты развиваются в плаценту и амниотическую оболочку.

Внутренние клетки бластоцисты развиваются в эмбрион.

4

Начинает развиваться нервная трубка — область, которая станет головным и спинным мозгом.

Начинается развитие областей эмбриона, которые станут основными системами органов.

5

Развивается и начинает биться ткань сердечной мышцы (миокард).

Развиваются бугорки, которые становятся руками и ногами.

6

Формируются камеры сердца (предсердия и желудочки).

Через основные кровеносные сосуды начинает течь кровь.

7

Продолжает развиваться головной мозг.

Начинается развитие легких, пищеварительной системы и почек.

Начинается формирование кистей и стоп.

8

Продолжают развиваться основные системы органов.

Развиваются и начинают затвердевать кости.

Формируются локти и пальцы ног.

Формируются волосяные фолликулы.

9

Веки и наружные уши становятся более развитыми.

Начинают развиваться зубы.

Происходит разворот кишечника.

Начинают функционировать почки, и эмбрион начинает мочиться (моча в основном представляет собой амниотическую жидкость).

Пуповина полностью развита, и кровеносные сосуды проходят по ней от эмбриона к ворсинкам плаценты.

В конце 10-й недели начинается стадия плода.

10

Более развиты черты лица.

Все основные системы органов сформировались, но продолжают расти и развиваться.

Печень и селезенка начинают вырабатывать эритроциты и тромбоциты.

Начинается развитие половых органов.

На пальцах рук и ног образуются ногти.

Плод начинает сжимать и разжимать кисти рук, а также открывать и закрывать рот.

С 11 по 13

Второй триместр

Плод начинает двигаться.

Голову и тело начинают покрывать мягкие волосы (лануго).

С 14 по 15

27 недель беременности

Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Плод двигается более энергично, и мать начинает чувствовать движение.

Глаза могут двигаться, но веки остаются закрытыми до 27 недель.

Плод может начать слышать звуки.

С 16 по 18

Кожа плода начинает покрываться белым творожистым веществом (верникс).

Плод может сосать большой палец и глотать.

С 19 по 21

Появляются брови и ресницы.

Кишечник начинает вырабатывать меконий (стул).

Клетки крови начинают вырабатываться костным мозгом.

С 22 по 24

Плод активен и часто меняет свое положение.

Плод накапливает жир.

В легких начинают формироваться воздушные альвеолы.

С 25 по 27

Третий триместр

Веки открываются, плод может моргать.

Легкие могут быть достаточно развиты для дыхания воздухом.

С 28 по 29

40 недель беременности

Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Головной мозг и нервная система полностью развиты.

Основные системы органов созрели, но продолжают расти и развиваться.

Плод начинает тренировать дыхание, вдыхая амниотическую жидкость.

Плод начинает быстрее прибавлять в весе.

Голова плода устанавливается в положение для рождения.

С 30 по 36

Роды и родоразрешение

С 37 по 42

* Недели беременности указываются на основе предполагаемой даты родов, которая обычно оценивается как 40 недель с первого дня последней менструации. На самом деле беременность начинается с оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, которое обычно происходит через 2 недели после последней менструации. Таким образом, развитие начинается на 2-й неделе беременности.

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