Беременность: неделя за неделей
Фазы беременности описываются как триместры:
События
Недели беременности*
Первый триместр
Последний менструальный цикл перед оплодотворением
1
13 недель беременности
Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом
2
Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) делится и развивается в полый клубок клеток, называемый бластоцистой.
Бластоциста имплантируется в стенку матки.
3
Наружные клетки бластоцисты развиваются в плаценту и амниотическую оболочку.
Внутренние клетки бластоцисты развиваются в эмбрион.
4
Начинает развиваться нервная трубка — область, которая станет головным и спинным мозгом.
Начинается развитие областей эмбриона, которые станут основными системами органов.
5
Развивается и начинает биться ткань сердечной мышцы (миокард).
Развиваются бугорки, которые становятся руками и ногами.
6
Формируются камеры сердца (предсердия и желудочки).
Через основные кровеносные сосуды начинает течь кровь.
7
Продолжает развиваться головной мозг.
Начинается развитие легких, пищеварительной системы и почек.
Начинается формирование кистей и стоп.
8
Продолжают развиваться основные системы органов.
Развиваются и начинают затвердевать кости.
Формируются локти и пальцы ног.
Формируются волосяные фолликулы.
9
Веки и наружные уши становятся более развитыми.
Начинают развиваться зубы.
Происходит разворот кишечника.
Начинают функционировать почки, и эмбрион начинает мочиться (моча в основном представляет собой амниотическую жидкость).
Пуповина полностью развита, и кровеносные сосуды проходят по ней от эмбриона к ворсинкам плаценты.
В конце 10-й недели начинается стадия плода.
10
Более развиты черты лица.
Все основные системы органов сформировались, но продолжают расти и развиваться.
Печень и селезенка начинают вырабатывать эритроциты и тромбоциты.
Начинается развитие половых органов.
На пальцах рук и ног образуются ногти.
Плод начинает сжимать и разжимать кисти рук, а также открывать и закрывать рот.
С 11 по 13
Второй триместр
Плод начинает двигаться.
Голову и тело начинают покрывать мягкие волосы (лануго).
С 14 по 15
27 недель беременности
Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Плод двигается более энергично, и мать начинает чувствовать движение.
Глаза могут двигаться, но веки остаются закрытыми до 27 недель.
Плод может начать слышать звуки.
С 16 по 18
Кожа плода начинает покрываться белым творожистым веществом (верникс).
Плод может сосать большой палец и глотать.
С 19 по 21
Появляются брови и ресницы.
Кишечник начинает вырабатывать меконий (стул).
Клетки крови начинают вырабатываться костным мозгом.
С 22 по 24
Плод активен и часто меняет свое положение.
Плод накапливает жир.
В легких начинают формироваться воздушные альвеолы.
С 25 по 27
Третий триместр
Веки открываются, плод может моргать.
Легкие могут быть достаточно развиты для дыхания воздухом.
С 28 по 29
40 недель беременности
Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Головной мозг и нервная система полностью развиты.
Основные системы органов созрели, но продолжают расти и развиваться.
Плод начинает тренировать дыхание, вдыхая амниотическую жидкость.
Плод начинает быстрее прибавлять в весе.
Голова плода устанавливается в положение для рождения.
С 30 по 36
Роды и родоразрешение
С 37 по 42
* Недели беременности указываются на основе предполагаемой даты родов, которая обычно оценивается как 40 недель с первого дня последней менструации. На самом деле беременность начинается с оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, которое обычно происходит через 2 недели после последней менструации. Таким образом, развитие начинается на 2-й неделе беременности.