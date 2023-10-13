* Недели беременности указываются на основе предполагаемой даты родов, которая обычно оценивается как 40 недель с первого дня последней менструации. На самом деле беременность начинается с оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, которое обычно происходит через 2 недели после последней менструации. Таким образом, развитие начинается на 2-й неделе беременности.