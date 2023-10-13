Безрецептурные препараты для лечения кашля и простуды у детей
Дети особенно восприимчивы к простудам и кашлю; симптомы этих расстройств могут доставлять им сильные неудобства. Родители и другие лица, осуществляющие уход за детьми, по понятным причинам хотят облегчить эти симптомы и помочь детям почувствовать себя лучше. Тем не менее, исследования эффективности и безопасности препаратов для лечения простуды и кашля у детей младше 4 лет носили крайне ограниченный характер.
Не следует давать безрецептурные препараты для лечения простуды и кашля детям младше 4 лет, если только это не рекомендовано врачом, который дал четкие указания по применению таких препаратов.
Лица, осуществляющие уход за детьми, должны убедиться в том, что эти препараты рассчитаны на возраст и вес ребенка.